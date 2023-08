澳洲代表顧兆倫抵台秀中文 盼為深化澳台關係努力

2023/08/10 19:31

〔記者呂伊萱/台北報導〕澳洲駐台代理代表顧兆倫(Lachlan Crews)抵台履新。他特別用中文錄製一段影片向台灣朋友們打招呼,表示很開心來台灣。顧兆倫曾派駐北京,並熟悉澳洲對外自貿談判業務,此次代理駐台,他表示期待在未來幾個月裡,與大家見面、交流,「為深化澳台關係努力!」

顧兆倫是澳洲外交暨貿易部的資深職業外交官,在來台赴任前,他擔任外貿部東亞司東亞經濟處副司長。他在外貿部曾擔任的職務包括於2017至2019年間擔任區域貿易協定司貿易暨投資推廣處副司長,並在2008至2011年間參與澳洲對中國、日本及韓國自由貿易協定的談判團隊。

顧兆倫並於2019至2021年間出任澳洲駐北京大使館公使銜經濟參事,於2013至2016年間擔任澳洲駐北京大使館經濟參事,亦曾於2005至2008年間在澳洲駐首爾大使館擔任一等經濟秘書。在加入外貿部前,顧兆倫曾於1998至2001年間在澳洲財政部服務,負責國際租稅與海外投資業務。

顧兆倫在影片中說,上任以來,他除了爬象山、欣賞101美景,還到永康街品嘗好吃又消暑的芒果冰,也已完成了高鐵初體驗。他說明,原本是要到台南參加2023世界盃少棒錦標賽,為澳洲和台灣小選手們加油,可惜那場比賽因為颱風延期。

顧兆倫表示,就像台南才剛舉辦完世界盃少棒錦標賽,澳洲也很榮幸與紐西蘭共同主辦今年的女子世足賽。他並指出,體育只是澳台長遠緊密關係的一環,澳台在經貿、教育及民間的合作與連結也非常密切。他很期待為深化澳台關係努力,走訪更多台灣美麗的景點,並很快能與大家見面交流。

