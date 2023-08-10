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澳洲代表顧兆倫抵台秀中文 盼為深化澳台關係努力

澳洲駐台代理代表顧兆倫（Lachlan Crews）抵台履新。（取自澳洲辦事處官網）

澳洲駐台代理代表顧兆倫（Lachlan Crews）抵台履新。（取自澳洲辦事處官網）

2023/08/10 19:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲駐台代理代表顧兆倫（Lachlan Crews）抵台履新。他特別用中文錄製一段影片向台灣朋友們打招呼，表示很開心來台灣。顧兆倫曾派駐北京，並熟悉澳洲對外自貿談判業務，此次代理駐台，他表示期待在未來幾個月裡，與大家見面、交流，「為深化澳台關係努力！」

顧兆倫是澳洲外交暨貿易部的資深職業外交官，在來台赴任前，他擔任外貿部東亞司東亞經濟處副司長。他在外貿部曾擔任的職務包括於2017至2019年間擔任區域貿易協定司貿易暨投資推廣處副司長，並在2008至2011年間參與澳洲對中國、日本及韓國自由貿易協定的談判團隊。

顧兆倫並於2019至2021年間出任澳洲駐北京大使館公使銜經濟參事，於2013至2016年間擔任澳洲駐北京大使館經濟參事，亦曾於2005至2008年間在澳洲駐首爾大使館擔任一等經濟秘書。在加入外貿部前，顧兆倫曾於1998至2001年間在澳洲財政部服務，負責國際租稅與海外投資業務。

顧兆倫在影片中說，上任以來，他除了爬象山、欣賞101美景，還到永康街品嘗好吃又消暑的芒果冰，也已完成了高鐵初體驗。他說明，原本是要到台南參加2023世界盃少棒錦標賽，為澳洲和台灣小選手們加油，可惜那場比賽因為颱風延期。

顧兆倫表示，就像台南才剛舉辦完世界盃少棒錦標賽，澳洲也很榮幸與紐西蘭共同主辦今年的女子世足賽。他並指出，體育只是澳台長遠緊密關係的一環，澳台在經貿、教育及民間的合作與連結也非常密切。他很期待為深化澳台關係努力，走訪更多台灣美麗的景點，並很快能與大家見面交流。

澳洲駐台代理代表顧兆倫（Lachlan Crews）抵台履新，特別用中文錄製一段影片向台灣朋友們打招呼。（翻攝自澳洲辦事處推特）

澳洲駐台代理代表顧兆倫（Lachlan Crews）抵台履新，特別用中文錄製一段影片向台灣朋友們打招呼。（翻攝自澳洲辦事處推特）

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