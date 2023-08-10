美前國務次卿柯拉克：台灣是美國經濟外交的戰略核心

總統蔡英文（前中）10日在總統府，由國安會秘書長顧立雄（前右）陪同，接見柯拉克科技研究院研究院訪問團，與美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）（前）左）握手致意。（中央社）

2023/08/10 14:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國前國務次卿柯拉克昨抵台訪問，今天上午晉見蔡英文總統。總統感謝其在擔任國務次卿期間促成台、美簽署經濟繁榮夥伴對話及科學及技術合作協定，並期盼雙邊能簽訂避免雙重課稅協定，為雙方投資往來創造更多利基。柯拉克說，由於台灣的自由民主、科技創新的成績，且是美國重要盟友，而被視為美國經濟外交的戰略核心。他為此正在籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），因為若沒有一個強大、有韌性且自由的台灣，世界各地的自由都將受到威權主義的威脅。

蔡英文表示，柯拉克3年前以國務次卿身分率國務院高階官員訪台，且參加前總統李登輝的追思禮拜，展現美國對台灣的支持；今天再次來訪，繼續推動台、美的合作交流，並創建柯拉克科技外交研究院，積極推動以高科技保衛世界民主自由及人權價值，且持續支持台灣作為民主自由的堡壘，對於柯拉克的高瞻遠矚及對台灣的堅定情誼，她表示敬佩及感謝。

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蔡總統非常認同柯拉克主張經濟安全及國家安全的概念，她並希望台、美能盡快簽署避免雙重課稅協定，為雙方的投資往來創造更多的利基。她並重申，面對威權主義的擴張，台灣會持續與美國攜手合作，為區域和全球的和平繁榮做出貢獻。

柯拉克致詞表示，他這次不僅是以駐美大使蕭美琴給他的暱稱「台灣的頭號好朋友」身分來台，也代表全球科技安全委員會及柯拉克科技外交研究院，而這個研究院成立的宗旨就是科技必須促進自由。

柯拉克指出，他上次是以國務次卿的身分訪問台灣，工作重點是制定美國的全球經濟安全戰略以促進成長、加強國安和反制威權侵略，更基於3個原因將台灣置於戰略核心，包括台灣是民主的閃亮燈塔和自由的化身，啟發了世上其他國家；其次，台灣在科技創新方面的卓越成績，證明了自由社會的成就；第三，台灣是美國的真朋友，也是促進自由不可或缺的夥伴。

柯拉克也說，他將中國政府對他的制裁視為榮譽勳章，他認為中國之所以感覺受到台灣威脅，是因為台灣的自由繁榮打破了中國國家主席習近平對於華人無法擁有蓬勃民主的迷思。他強調，台灣並不孤單，美國人及世界各地自由的人民都與台灣人站在一起，不僅因為民主國家相互支持，也因為這關係到美國的經濟、科技及國家安全。

柯拉克指出，美國國會委託柯拉克科技外交研究院領導全球科技安全委員會，要制定明確的全球科技安全戰略，確保科技不會成為威權政體的武器­；而全球科技安全戰略的一個關鍵任務，是強化台灣的繁榮、國際地位及主權，也因此，柯拉克科技研究院正在籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），因為若沒有一個強大、有韌性且自由的台灣，世界各地的自由都將受到威權主義的威脅。

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