再度來訪 將成立「台灣創新與繁榮中心」美前次卿柯拉克︰擴大台灣在全球科技網路角色

美國前國務次卿柯拉克。（歐新社檔案照）

2023/08/10 05:30

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國前國務次卿柯拉克昨再度抵台訪問。柯拉克現為普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席，他形容自己現在是「科技外交官」，此行將成立「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），並會晤台灣資深政府官員、科技業及學術領袖。他盼此行強化美台私部門連結，擴大台灣在全球可信賴科技網路中角色。

柯拉克是美國前總統川普任內主管經濟成長、能源與環境的國務次卿，在擔任國務次卿前商界經驗豐富，曾是美國通用汽車史上最年輕副總裁，轉往矽谷發展後，一九九六年創立B2B電商平台Ariba。

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柯拉克二○二○年以時任國務次卿身分訪台，悼念前總統李登輝，也與台灣官員就經濟繁榮網絡、5G乾淨網路、產業供應鏈重組等議題交流。該次訪問是美台一九七九年斷交以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。

柯拉克於八月九日至十二日再次來訪。「柯拉克科技外交研究院」八日也說明，柯拉克此行將與台灣資深政府官員、科技產業及學術領袖會晤。

研究院表示，柯拉克此行有三大目的，包括強化全球科技安全、成立「台灣創新與繁榮中心」（Taiwan Center for Innovation and Prosperity, TCIP）、擴大台灣在全球可信賴科技網路中的角色。

柯拉克亦推文說，他正在前往台灣的路上，這次訪問是以「科技外交官」（Tech Diplomat）身分，盼強化美台私部門關係。柯拉克說︰「保障自由的工作不是完全取決於政府，私部門也很重要。美國與台灣私部門的獨特性，對上『中共模式』是一大競爭優勢。」他指出，「台灣創新與繁榮中心」將推動美台產業與政府合作，尤其在可信賴科技發展領域。

外交部發言人劉永健表示，柯拉克具備新創科技的專業背景，對促成台美產官學合作及校際交流具高度意願，是再度來訪的主要目的。

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