代表民眾黨挑戰邱議瑩 曾尹儷：縮小城鄉差距、爭取觀光財源

曾尹儷去年以無黨籍參選2022高雄市長，拿到1萬4千多票。（資料照）

2023/08/09 21:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨今天提名去年曾以無黨籍參選高雄市長的曾尹儷，參選高雄市第1選區，挑戰民進黨現任立委邱議瑩；曾尹儷今晚表示她將主打縮小城鄉貧富差距，為地方爭取觀光財源。

國民黨方面，在高雄8個立委選區中，目前也僅第1選區（美濃、旗山、阿蓮、燕巢、大社、大樹等14區），尚未提名人選。據了解，市黨部原屬意地方實力雄厚的無黨籍議員朱信強，但始終談不攏，如今民眾黨率先提名曾尹儷，也引發藍白合的聯想。

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曾尹儷是民眾黨在高雄發布的第一位立委參選人，她去年以無黨籍參選2022高雄市長，拿到1萬4千多票，本身具有公共管理及政策的專業，也擁有高雄市長、總統的輔選經驗。

曾尹儷透露，自去年市長選舉結束後，接到不少關心詢問，是否會投入立委參選？她原本沒有參選民代的想法及規劃，但從5月開始，接到民眾黨組織部的邀約，及持續的溝通理念，到最後決定一起來改變高雄。

她自嘲自己是除了黨主席柯文哲外，年紀最資深的民眾黨參選人，她從美國回來，沒什麼財力資源，去年拿出僅有的存款，繳了150萬的保證金參選市長，還以信用卡借了75萬，並收到熱心捐款25萬，3個月走遍早市、黃昏市場及夜市。

針對參選的主要政見，曾尹儷表示，首先是爭取第1選區財務資源重新分配，落實區域經濟建設均衡發展，縮小城鄉貧富差距；其次是爭取中央規劃高雄第1選區主要景點，為國家指標觀光勝地，為地方注入觀光財源。

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