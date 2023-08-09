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柯喊「南部生活慘」負面聲量衝高 郭倍宏：羞辱南部人必遭反噬

柯文哲「目睹南部老百姓生活太慘」招來負面聲量高峰，郭倍宏強調「羞辱南部人必遭反噬！」（記者葛祐豪翻攝）

柯文哲「目睹南部老百姓生活太慘」招來負面聲量高峰，郭倍宏強調「羞辱南部人必遭反噬！」（記者葛祐豪翻攝）

2023/08/09 17:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨總統參選人柯文哲日前表示「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」，引發議論；前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏今天指出，柯文哲近期負面聲量的最高點，就是講出這番話，這顯示「羞辱南部人必遭反噬」，他奉勸柯別再講這種污辱南部人的話，否則高雄人絕對有本事讓他的民調掉到只剩10%。

郭倍宏說，根據《榮泰創數據》今（9）日公布近2週觀察分析，3位總統參選人的網路聲量，柯文哲近期負面聲量的高點，是8月2日在節目中表示「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」，此番被視為「南北戰爭」的言論招致批評，加上藍營政治人物紛紛投入，更創造柯的負面聲量高峰。

郭倍宏認為，有聲量是好事，但如果是壓倒性的負聲量，就讓人笑不出來了。政治人物要引戰話題增加曝光度，可以理解，「唯獨千萬別惹火南部人！挑撥南北對立，製造階級矛盾，這是最愚蠢的宣傳手法！」

他指出，高雄鄉親生活過得怎麼樣，如人飲水 ，冷暖自知，不需要以北部人的眼光一副「君臨天下，以解救苦難同胞」的姿態，令人反感極厭。相較過去黨國統治時代，現代的高雄已有長足進步，只是高雄還有很大的成長空間，年輕人就業機會不足，南部人北漂就是反應這個問題。

郭倍宏奉勸柯文哲，別再說「南部老百姓生活太慘了！」這種污辱南部人的話，下次如果再聽到，高雄人絕對有本事讓你的民調掉到只剩10趴。

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