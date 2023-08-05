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    內政部：直接興建社宅已超過8萬4千戶 全力達成目標

    內政部指出，直接興建社會住宅，截至7月底已達成超過8萬4千餘戶。圖為中央斥資61億的土城「頂福安居」社宅動土典禮。（資料照，國家住都中心提供）

    內政部指出，直接興建社會住宅，截至7月底已達成超過8萬4千餘戶。圖為中央斥資61億的土城「頂福安居」社宅動土典禮。（資料照，國家住都中心提供）

    2023/08/05 19:34

    〔記者吳書緯／台北報導〕內政部今天指出，總統蔡英文上任後，即以主動積極的態度，推動三大居住協助政策照顧國民，首先，直接興建社會住宅，截至7月底，已達成超過8萬4千餘戶；第二，社會住宅包租代管，有效契約數5萬6千餘戶，社會住宅合計已超過14萬戶，第三，租金補貼截至8月3日總申請戶數已達38萬7千餘戶，新申請戶高達16萬3千餘戶，申請已創歷年最高。

    針對媒體報導蔡總統社宅政策面臨跳票，內政部今天發新聞稿回應說，政府積極回應社會期待，打擊短進短出把房價墊高的投機客，逐步讓整體房市溫和修正，恢復正常健康狀態，並透過修正租賃條例，進一步提升租屋市場透明度。

    內政部說，政府自2016年正式啟動8年20萬戶社宅政策以來，前4年採「中央補助，地方推動」模式，於2020年啟動「中央主導，地方配合」模式，依據行政院2017年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數係以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。

    內政部指出，第一階段4萬戶社宅目標已於2020年底達成（2017年1萬9631戶、2018年2萬5424戶、2019年3萬1952戶及2020年4萬0708戶），2021年累計達成5萬4554戶，2022年累計達成7萬1112戶，截至今年7月底已完工、新完工、興建中及待開工的社宅合計8萬4461戶（達成率70.39％）。

    國家住都中心在全國一共完成發包91處，高達「3萬5978戶」社會住宅，總發包金額超過1802億，未來將陸續於2025至2027年完工，政府刻正按照社會住宅推動的進度，持續穩健成長，全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。

    內政部說，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等稅捐減免優惠，又為鼓勵更多房東成為公益出租人，消除房東被查稅的疑慮，依據「住宅法」修正草案，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐之依據，並有條件放寬公益出租態樣，一起用好房做好事。截至8月3日止，總申請戶數已達38萬7693戶，新申請戶16萬3896戶，又創新高。

    內政部指出，為加強租屋透明化，今年2月已修正租賃條例，新增包租業轉租案件納入申報實價登錄，並要求包租代管業應於訂約後30日即時提供租屋資訊；透過租賃實價登錄、包租代管及租金補貼，目前政府已掌握40萬筆，約租屋市場四成以上的有效租賃資訊，後續亦將強化租賃資訊整合分析，進一步提升租屋市場透明度。

    中央在台中市與建第2座社宅、潭子區「頭家安居」社宅8月4日開工，內政部次長花敬群主持典禮。（記者張軒哲攝）

    中央在台中市與建第2座社宅、潭子區「頭家安居」社宅8月4日開工，內政部次長花敬群主持典禮。（記者張軒哲攝）

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