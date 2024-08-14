2024大選缺專業團隊陷政治獻金風波 柯文哲：我識人不明、用人不當

民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金「假帳」風波。（記者李文馨攝）

2024/08/14 15:14

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金「假帳」風波，檢調今（14）日上午赴台玻大樓的木可行銷公關公司搜查，民眾黨主動提交6箱大選的競選經費憑證。柯文哲稍早發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」

柯文哲今日中午向全體黨員發信表示，今天早上調查局執行公務，他們主動提供大選收支相關憑證，期盼真相會水落石出。

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柯文哲提及，上週，競選期間的合作廠商指控他們在監察院的政治獻金申報不實，他非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋，但監察院網站上卻有超過1800萬的金額被「漏登」、「誤登」。

柯文哲指出，會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題，他們也會配合監察院陸續補正資料。

柯文哲坦言，2024年這場總統大選，是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核（double check），他們也有責任。「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」

柯文哲表示，讓許多支持者感到擔憂與失望，他身為黨主席責無旁貸。今天中央委員會中，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊3人皆移送中評會議處。

柯文哲強調，他非常重視每一筆小額捐款，因為有你們，他們才能撐到選戰最後。台灣民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進，「我向各位承諾，我們不會被這次的挫折擊垮，我們會繼續努力、繼續前進。」

民眾黨主席柯文哲發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」（圖由民眾黨提供）

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