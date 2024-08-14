為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2024大選缺專業團隊陷政治獻金風波 柯文哲：我識人不明、用人不當

    民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金「假帳」風波。（記者李文馨攝）

    民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金「假帳」風波。（記者李文馨攝）

    2024/08/14 15:14

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金「假帳」風波，檢調今（14）日上午赴台玻大樓的木可行銷公關公司搜查，民眾黨主動提交6箱大選的競選經費憑證。柯文哲稍早發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」

    柯文哲今日中午向全體黨員發信表示，今天早上調查局執行公務，他們主動提供大選收支相關憑證，期盼真相會水落石出。

    柯文哲提及，上週，競選期間的合作廠商指控他們在監察院的政治獻金申報不實，他非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋，但監察院網站上卻有超過1800萬的金額被「漏登」、「誤登」。

    柯文哲指出，會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題，他們也會配合監察院陸續補正資料。

    柯文哲坦言，2024年這場總統大選，是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核（double check），他們也有責任。「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」

    柯文哲表示，讓許多支持者感到擔憂與失望，他身為黨主席責無旁貸。今天中央委員會中，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊3人皆移送中評會議處。

    柯文哲強調，他非常重視每一筆小額捐款，因為有你們，他們才能撐到選戰最後。台灣民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進，「我向各位承諾，我們不會被這次的挫折擊垮，我們會繼續努力、繼續前進。」

    民眾黨主席柯文哲發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」（圖由民眾黨提供）

    民眾黨主席柯文哲發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」（圖由民眾黨提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治獻金「登帳」錯誤誰來擔 吳崢直指︰柯文哲要負全責
    2024/08/13 22:31

    政治獻金「登帳」錯誤誰來擔 吳崢直指︰柯文哲要負全責
    民眾黨秀15筆漏報支出全推給會計師 王義川細看曝這些怪處！
    2024/08/14 06:47

    民眾黨秀15筆漏報支出全推給會計師 王義川細看曝這些怪處！
    impression

    江詩丹頓再獻大師傳奇 多款卓越傑作 彰顯超凡匠藝
    柯文哲政治獻金風波 黃珊珊明赴北檢提告端木正
    2024/08/13 21:35

    柯文哲政治獻金風波 黃珊珊明赴北檢提告端木正
    柯文哲選後花70萬買SOGO禮券當職工福利 王定宇質疑「誰領走」
    2024/08/14 13:59

    柯文哲選後花70萬買SOGO禮券當職工福利 王定宇質疑「誰領走」
    impression

    嘉義市店家改造三年成果 推出二通圈散策地圖
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播