提人選挑戰「金門女戰神」 陳學聖批玩弄陳玉珍 柯文哲回應了

國民黨前立委陳學聖批，柯文哲提名金門立委玩弄陳玉珍。（記者黃皓宸攝）

2023/08/05 19:04

〔記者黃皓宸／台北報導〕民眾黨徵召金門副議長夫人尚文凱角逐金門縣立委，挑戰「金門女戰神」、國民黨籍現任立委陳玉珍，國民黨前立委陳學聖臉書發文，指陳「對柯P也不錯，也暢談藍白合」，柯竟提人和陳對打，指陳玉珍遭柯玩弄。民眾黨主席柯文哲今表示，陳玉珍算友善立委，但基於政黨長期發展，需尊重金門在地黨員評估。

陳學聖於臉書發文，指陳玉珍哪點不好，柯P竟然要提人和陳玉珍對打？更直呼柯此舉讓「陳玉珍情何以堪」，呼籲藍營小雞不用去蹭別人取暖，若不能有此體悟，柯P對陳玉珍的絕情，最終也可能發生在自己身上。

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柯文哲今下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」時表示，陳玉珍固然是民眾黨友善立委，過去與她互動不錯，但要提名金門立委時，黨內做很多討論，也認為難道友好的區域立委就不提名嗎？也因幾乎選區都有藍、綠，但基於黨內長期發展，除要尊重現任金門縣長陳福海音已是黨員，要由地方黨部、首長做評估，送到選決會後再投票決議。

柯文哲說，民眾黨看來是一人政黨，卻為一個權力相當下放的政黨。另媒體問柯，不同於陳玉珍，民眾黨為何於北市松、信區立委要禮讓徐巧芯？柯回應，對徐不是禮讓，強調戰爭要有戰略目標，選舉第一要選得贏、第二若不容易贏，那戰略目標是什麼？若要培養新人，將來可以繼續選是理由，或是該候選人可大幅衝高地區的總統或政黨票，強調是經過理性分析的。

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