為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    提人選挑戰「金門女戰神」 陳學聖批玩弄陳玉珍 柯文哲回應了

    國民黨前立委陳學聖批，柯文哲提名金門立委玩弄陳玉珍。（記者黃皓宸攝）

    國民黨前立委陳學聖批，柯文哲提名金門立委玩弄陳玉珍。（記者黃皓宸攝）

    2023/08/05 19:04

    〔記者黃皓宸／台北報導〕民眾黨徵召金門副議長夫人尚文凱角逐金門縣立委，挑戰「金門女戰神」、國民黨籍現任立委陳玉珍，國民黨前立委陳學聖臉書發文，指陳「對柯P也不錯，也暢談藍白合」，柯竟提人和陳對打，指陳玉珍遭柯玩弄。民眾黨主席柯文哲今表示，陳玉珍算友善立委，但基於政黨長期發展，需尊重金門在地黨員評估。

    陳學聖於臉書發文，指陳玉珍哪點不好，柯P竟然要提人和陳玉珍對打？更直呼柯此舉讓「陳玉珍情何以堪」，呼籲藍營小雞不用去蹭別人取暖，若不能有此體悟，柯P對陳玉珍的絕情，最終也可能發生在自己身上。

    柯文哲今下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」時表示，陳玉珍固然是民眾黨友善立委，過去與她互動不錯，但要提名金門立委時，黨內做很多討論，也認為難道友好的區域立委就不提名嗎？也因幾乎選區都有藍、綠，但基於黨內長期發展，除要尊重現任金門縣長陳福海音已是黨員，要由地方黨部、首長做評估，送到選決會後再投票決議。

    柯文哲說，民眾黨看來是一人政黨，卻為一個權力相當下放的政黨。另媒體問柯，不同於陳玉珍，民眾黨為何於北市松、信區立委要禮讓徐巧芯？柯回應，對徐不是禮讓，強調戰爭要有戰略目標，選舉第一要選得贏、第二若不容易贏，那戰略目標是什麼？若要培養新人，將來可以繼續選是理由，或是該候選人可大幅衝高地區的總統或政黨票，強調是經過理性分析的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尚文凱選金門立委被爆「老公是黑道」 柯辦護航：別混為一談！
    2023/07/30 19:49

    尚文凱選金門立委被爆「老公是黑道」 柯辦護航：別混為一談！
    老公遭質疑「黑道」 尚文凱直球對決：不能用過去抹殺現在的努力
    2023/07/30 17:58

    老公遭質疑「黑道」 尚文凱直球對決：不能用過去抹殺現在的努力

    研究發現多元母乳活性因子 激活寶寶成長
    四叉貓再爆 民眾黨Line群因歐陽儀雄黑道議題吵成一團
    2023/07/29 11:10

    四叉貓再爆 民眾黨Line群因歐陽儀雄黑道議題吵成一團
    民眾黨推尚文凱選金門立委 四叉貓爆：丈夫是太陽會大哥
    2023/07/27 12:22

    民眾黨推尚文凱選金門立委 四叉貓爆：丈夫是太陽會大哥
    民眾黨金門提名尚文凱 國民黨副議長妻 對決陳玉珍
    2023/07/27 05:30

    民眾黨金門提名尚文凱 國民黨副議長妻 對決陳玉珍
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播