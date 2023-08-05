全國保生大帝後援會成立 賴清德：台灣宗教自由100分 在中國不可能

2023/08/05 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨總統參選人賴清德今天成立全國保生大帝後援會，他表示，根據美國《自由之家》的報告，台灣宗教自由達100分，這在中國不可能；他也希望在場鄉親與他一起打拚，完成「守護台灣主權」、「照顧台灣青年」，以及「打造健康台灣」等3個心願。

全國保生大帝賴清德後援會今天在台南永康成立，總會長為國策顧問、台北大龍峒保安宮董事長廖武治，超過180家廟宇參加，現場超過2000人，座無虛席。

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賴清德向在場鄉親說，今後大家都是台灣隊了，先人的努力，讓台灣的社會正義持續進步，獲得世界肯定，要促進台灣民主、和平、繁榮，首先就得守護台灣主權。

賴清德說，沒有主權就沒有民主，沒有民主就沒有自由，《經濟學人》調查，台灣民主的分數亞洲第一，《自由之家》報告，台灣自由94分，亞洲僅輸日本，但宗教自由100分，在中國不可能，沒有宗教自由，宗教就無法發展。

賴清德也希望在場鄉親支持他的提出來的青年政策，全力照顧年輕人，讓他們在台灣能看見希望，可以認真打拚，追求自己的夢想；除了私大學費的補助之外，未來會再蓋13萬戶社會住宅、增加17萬戶包租代管，並擴大租金補貼，購屋貸款額度到千萬，且補貼利息，推動空屋稅、囤房稅，打擊惡意炒作，讓房價正常化。

賴清德指出，當選後，也將推0到6歲國家養2.0政策，以及長照3.0政策，讓總統蔡英文的好施政可以再延續，且照顧得更周到；另外則是結合醫護、營養、運動等面向，全力打造健康台灣，讓大家活多久就健康多久，國人健康，國家就富強。

全國保生大帝後援會成立，民進黨總統參選人賴清德進場時和與會鄉親擊掌打招呼。（記者吳俊鋒攝）

全國保生大帝賴清德後援會今天在台南永康成立。（記者吳俊鋒攝）

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