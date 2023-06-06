顏志發辭資政 總統府支持透過性平程序釐清真相

總統府資政顏志發今天再發聲明表示，要先撤回對不實言論的誹謗告訴，後續將全力配合性平調查，釐清事實；為免被政治操作，他已向總統請辭資政。（資料照）

2023/06/06 20:38

首次上稿 16:58

更新時間 20:38（新增總統府回應）

〔記者陳昀／台北報導〕總統府資政顏志發日前遭「小英之友會」員工指控性騷擾後表示將提刑事訴訟釐清真相、伸張正義，他今天再發聲明表示，要先撤回對不實言論的誹謗告訴，後續將全力配合性平調查，釐清事實；為免被政治操作，他已向總統請辭資政。總統府晚間表示，尊重顏志發的決定，也支持顏透過性平程序，釐清事實真相。

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顏志發昨發書面聲明表示，感謝社會各界針對近期風波的關心，關於他在網路上遭前職工指控辦公室騷擾一事，「本人已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張」。

不過，顏志發今天再發聲明表示，為了尊重並支持性平調查的專業與權威，他要先行撤回對不實言論提出的誹謗告訴，為釐清真相，捍衛自身與社團名譽，他將全力配合性平調查，求事實曲直終得公斷。

他說，另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點他已向總統請辭資政一職。

顏志發指出，他畢生經營事業、參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。這次蒙遭無端，又恐累及家人各界，心中至為不安不平，唯求經由公正之調查程序，能再正是非，還諸公道。

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