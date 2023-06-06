遭控性騷慣犯 至少8少年受害╱被爆轉議員助理 前南市副發言人易俊宏閃辭

前台南市政府副發言人易俊宏（資料照）

2023/06/06 05:30

〔記者王姝琇、陳昀、謝君臨／綜合報導〕繼民進黨連日被爆出黨工遭性騷擾及主管吃案等爭議後，前台南市政府副發言人易俊宏去年遭台灣少年權益與福利促進聯盟（簡稱台少盟）踢爆是性騷擾慣犯，至少八名少年受害，易男也離職。近日有網友發現市府調查報告還未出爐，易男卻轉任民進黨南市議員林依婷的助理，輿論譁然，易男昨火速請辭。另外，總統府資政顏志發被「小英之友會」員工指控性騷擾，顏昨發出書面聲明，指他已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張。

台少盟去年六月踢爆易俊宏是性騷擾累犯，自二○一六年起至少有八名少年被易言詞騷擾，甚至未經當事人同意就做出摟腰、搭肩、環抱等不當肢體接觸，易自稱與事件無關並自台南市府離職，市府仍啟動調查機制。

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有網友昨發現市府調查報告還沒出爐，易男已轉任林依婷助理，輿論炸鍋。立委陳椒華昨日痛批「民進黨性騷零容忍淪空話」，認為要任用易俊宏應等到調查結果出爐、確認清白，但調查還未出爐，林依婷就先任用，完全是顛倒順序。

易俊宏透過臉書向各界道歉，表示已向林依婷提出辭職。林依婷強調，易俊宏正在接受司法調查，相信司法會做出公正的判決，也希望他能夠好好的跟當事人道歉及和解。

小英之友會員工控性騷 顏志發︰已提告盼釐清

另外，總統府資政顏志發被「小英之友會」一名女性員工指控摸大腿膝蓋處、拍屁股，已涉及辦公室性騷擾，顏昨發出書面聲明表示，感謝社會各界關心，關於他在網路上遭前職工指控辦公室騷擾一事，「本人已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張」；記者致電顏志發無人接聽，截稿前未獲回應。總統府日前對此回應，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後，將依照規定議處。

昨天也有男網友指控民進黨立委何志偉對其肢體性騷擾，何志偉回應，性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，若他無心的動作造成對方困擾，他很抱歉，未來與民眾互動的方式會再修正。

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