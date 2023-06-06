肚頂范雲後背構成性騷 陳雪生︰情急之下用詞粗魯但無騷擾意圖

陳雪生發出聲明表示，他沒有用肚子去碰撞范雲臀部，雖然情急之下用詞稍顯粗魯，但斷無任何性騷擾意圖。（資料照）

2023/06/06 10:55

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背部3次，事後還公開以不雅字眼貶抑她，台北地院判陳敗訴，須賠償8萬元確定，陳雪生發出聲明表示，他沒有用肚子去碰撞范雲臀部，當場也有表示「我對妳沒興趣」，雖然情急之下用詞稍顯粗魯，但斷無任何性騷擾意圖。

陳雪生聲明表示，2020年7月14日立院審理監察院院長人事案時，因當時現場混亂，在場委員均有肢體接觸。他身高近190公分，而范雲不足160公分，客觀上顯然不可能有他用肚子碰撞范雲臀部的情形，此情節也為台北市政府性平會調查屬實，故范雲稱他有以肚子碰撞其臀部云云，顯然與事實不符，實有澄清的必要性。

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聲明提到，他在公開場合突然被范雲不實指控性騷擾，為捍衛個人清譽，於當場表示「我對妳沒興趣」的主觀想法，或因情急之下用詞稍顯粗魯，但此乃因對於范雲的指控實感氣憤，是為了捍衛個人聲譽，斷無任何性騷擾意圖。

聲明表示，范雲之後對外透過媒體無據指摘他是馬祖王，數度騷擾職員之指控等，更是全無證據。無奈法院對此毫無根據的誹謗行為認定無罪，實為司法已死，希望范雲切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水。

陳雪生強調，他從政多年，為國為民，廣受馬祖居民的信賴與肯定。經此爭議，今後一定會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。

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