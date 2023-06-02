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    斯洛伐克經濟部政次率團 6/4~6/9訪台

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2023/06/02 20:28

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今天（2日）說，斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Švec）率團一行26人，4日到9日訪問台灣，成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、投資暨貿易發展局、國家科學院等政府高階官員，以及能源、科技、半導體等兼具產能及研發能力的績優廠商及學界代表。今年適逢我國與斯洛伐克相互設處20週年，斯洛伐克派遣具代表性的團員來訪，彰顯兩國友誼，深具意義，外交部表達誠摯歡迎。

     

    外交部指出，史維茲一行在台期間，將與我方共同召開「第三屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「半導體、教育、科學與科技」兩個議題工作小組，探討促進兩國經貿投資、半導體、教育、科學及科技等各領域、多層次的夥伴關係。訪團也將透過投資商機論壇、B2B商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作。

     

    外交部提到，近年台斯雙邊關係持續深化，斯洛伐克國會外交委員會5月再度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）；外交部政務次長李淳5月30日應斯國著名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請出席「布拉提斯論壇」（Bratislava Forum）並發表演說，重申理念相近國家合作，以建立全球民主網絡韌性的重要。

     

    外交部樂見史維茲率跨部會官產學研代表訪台，進一步提升台斯雙邊關係及友誼，在兩國及全球關注的議題上，持續相互合作，建立更緊密的夥伴關係。

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