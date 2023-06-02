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    首頁　>　政治

    治安事件頻傳 時力黨團籲增加員額因應

    時代力量立法院黨團立委陳婉諭（左起）、邱顯智及陳椒華，2日舉行「治安犯罪層出不窮 執政失能累死基層」記者會。 （記者劉信德攝）

    時代力量立法院黨團立委陳婉諭（左起）、邱顯智及陳椒華，2日舉行「治安犯罪層出不窮 執政失能累死基層」記者會。 （記者劉信德攝）

    2023/06/02 13:06

    〔記者蘇永耀／台北報導〕時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今天召開「治安犯罪層出不窮，執政失能累死基層」記者會，指台灣社會發生的治安事件，其中詐欺案件數量居高不下，去年就高達2萬9000件、財損超過新台幣69億元。

    時力黨團表示，為因應相關修法及激增的詐欺案量，政府應檢討國家公務人力需求，盡速修正中央政府機關總員額法，擴大台灣治安政策能量，黨團也會將其列為下會期優先法案。

    邱顯智認為，基層過勞恐無力處理遽增複雜的案件，增加員額勢在必行。陳椒華說，司法院日前表示，司法機關員額還缺少7000人，而且因應相關修法和激增的詐欺案量下，基層人力卻嚴重匱乏，過勞頻傳。

    陳椒華批評，政府想用臨時性人力去處理長年的結構性問題，是頭痛醫頭、腳痛醫腳，應該要重新檢討國家公務人力的需求，盡速修正中央政府機關總員額法，檢討檢警調員額與實質人力，擴大台灣的治安政策能量、解決基層人員過勞情況，這才是真正的打詐國家隊。

    王婉諭則呼籲政府因應個人資料保護法的修正，行政院應盡速將個人資料保護委員會組織法草案送進立法院審議，並在今年內就成立，讓政府機關和私人企業，都能負責任地保護個人資料。

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