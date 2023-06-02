宜縣三星鄉長李志鏞涉收賄收押 林姿妙派公所秘書江淳銘代理鄉長

三星鄉長李志鏞因案被收押。（資料照）

2023/06/02 10:34

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收賄40萬元及圖利特定廠商，被裁定羈押禁見。宜蘭縣政府昨天下午收到宜蘭地檢署羈押裁定通知公文，縣長林姿妙決定指派三星鄉公所秘書江淳銘代理鄉長，今天就會發出派令，預計6月5日交接。

三星鄉公所辦理的3項活動標案，其中編列65萬元預算的2019年三星鄉花海周邊意象及布置、150萬元預算的2020年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李志鏞疑內定特定廠商，涉嫌收受張聖謙40萬元賄款。

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另外一件是三星鄉聖誕樹裝置案，預算50萬元，設計成多筆標案，每筆10萬元以下，不用辦理公開招標，規避政府採購法圖利特定廠商，涉犯對主管或監督事務直接圖利罪嫌。

李志鏞涉案被檢方聲押，宜蘭地方法院5月17日裁定收押禁見，李提起抗告，高等法院22日駁回抗告。三星鄉代會民進黨團連署，盼縣府趕快指派代理鄉長，甚至抨擊縣府遲遲未派人代理鄉長，難道把三星鄉民當成二等公民嗎？

縣府昨天下午收到宜檢的裁定羈押公文，立即展開作業；據了解，縣長林姿妙決定由三星鄉公所秘書江淳銘代理鄉長。

李志鏞被收押，宜蘭縣政府決定指派三星鄉公所秘書江淳銘代理鄉長。（資料照）

三星鄉代理鄉長江淳銘。（三星鄉公所提供）

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