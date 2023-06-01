國民黨三星鄉長涉貪收押公所秘書出國 被質疑「家中無大人」

國民黨三星鄉長李志鏞涉貪被收押，鄉公所秘書江淳銘出國，被質疑「家中無大人」。（記者江志雄攝）

2023/06/01 19:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪被收押後，鄉長職務代理人鄉公所秘書江淳銘出國，引起「家中無大人」質疑聲浪，三星鄉代會民進黨團今天連署要求縣府儘速派員代理鄉長；縣府回應，收到檢方羈押裁定通知後將依法派人代理。

李志鏞涉嫌收賄40萬元及圖利特定廠商，宜蘭地方法院5月17日裁定收押禁見，李提起抗告，高等法院22日駁回抗告，收押禁見2個月確定。三星鄉代會民進黨團成員，包括主席陳世玉、副主席吳承修、代表范期勛、秦慧玲、謝正統、葉金安，鄉代會11席中有6席連署，盼縣府趕快指派代理鄉長。

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吳承修發表聲明指出，李志鏞被羈押後，由江淳銘暫代職務，江卻在本週出國，時間點適逢三星鄉公所群龍無首空窗期、瑪娃颱風逼近台灣之際，在地方上引發討論，之後話鋒一轉，直指縣府遲遲未派人代理鄉長，難道把三星鄉民當成二等公民嗎？

縣府民政處說，據了解，李志鏞的羈押裁定通知可望在近日發出，縣府收到後會停止其職務並派員代理，代理人選由縣長林姿妙決定。三星鄉公所秘書江淳銘解釋，他出國期間，鄉公所民政課長代理職務，鄉政運作不受影響。

三星鄉長李志鏞（中）涉貪被收押禁見2個月確定。（資料照）

三星鄉代會民進黨團6名成員共同連署，盼縣府趕快指派代理鄉長。（記者江志雄翻攝）

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