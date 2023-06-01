國台辦嗆團客赴中不須「小兩會」協商 陸委會：應循協議建立的機制

關於開放團客赴中旅遊，以及中客來台議題，陸委會發言人詹志宏今日強調，兩岸應該對等開放，尤其交通部觀光局已經對外說明，「小兩會」是兩岸協議建立的機制。（記者陳鈺馥攝）

2023/06/01 20:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國日前宣布恢復台灣可組團赴中旅遊，關於何時開放國人組團赴中觀光及開放中國團客來台，觀光局日前強調必須等旅遊「小兩會」先行協商。國台辦昨日嗆聲，「民進黨當局拒不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心」；陸委會今日強調，兩岸應該對等開放，「小兩會」是兩岸協議建立的機制，過去有很豐富的互動經驗，只要透過「小兩會」，應該不難達成共識。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日痛批，陸委會聲稱所謂需要旅遊「小兩會」協商，是完全站不住腳的。中方一貫主張台灣同胞在兩岸之間便利往來，台灣民眾來中國團隊旅遊，早在30年前就逐漸形成常態，根本不需要兩岸協商。

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朱鳳蓮更說，台灣方面明令禁止台灣民眾來中國團隊遊，是30多年來從未有過的。民進黨當局拒不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心。

對此，詹志宏強調，兩岸應該對等開放，尤其交通部觀光局已經對外說明，「小兩會」是兩岸協議建立的機制，這跟一些政治前提沒有關係。

詹志宏直指，他們的團過來台灣，我方哪一些旅行社可以接待？哪些不能接待？過去都有一些潛規則，這個潛規則對旅行業者是不公平的，更有「一條龍」這種不正當的競爭關係，還有如何讓台灣旅客平安過去平安回來，這些都要大家先講好。

詹志宏再度強調，「小兩會」過去已有很豐富的互動經驗，相信雙方只要透過「小兩會」進行一定程度的意見交流互動，應該不難達成一個共識，然後早日開放這個雙向旅遊。

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