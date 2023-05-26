中國開放台灣團客藏統戰圖謀！國安人士：近期招待台媒為中宣傳

國安人士指出，中國開放台灣團客，看似主動對台鬆綁旅遊禁令，實則密藏統戰圖謀，最近福建省委就邀訪台媒參訪，為中國官方政策發聲。圖為天津市台辦3月舉行「兩岸媒體津沽行」活動。（圖取自網路）

2023/05/26 11:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦日前宣布將開放我國團客赴中，並聲稱「歡迎台胞遊覽大好河山」，交通部觀光局長張錫聰對此呼籲雙方應對等、同步開放，盡速重啟觀光小兩會協商相關細節，國安人士指出，中國看似主動對台鬆綁旅遊禁令，實則密藏統戰圖謀，最近福建省委就邀訪台媒參訪，為中國官方政策發聲。

據情資顯示，近期福建省委請所屬媒體集團，邀請逾30家台灣媒體公司高層、總編輯及記者等一行人，規劃於5月底至6月初參加「『2023清新福建行』兩岸融媒體聯合採訪活動」，藉由招待台媒赴中旅遊，意圖誘拉宣傳「兩岸一家親」，以便在下月召開的海峽論壇，營造兩岸熱絡交流的氛圍。

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事實上，疫情解封後，中國各式各樣的兩岸媒體交流的活動已經展開，包括天津市台辦3月舉行「兩岸媒體津沽行」活動，此外，由國台辦主辦，河南省與河北省台辦聯合承辦的「太行山上看鄉村振興」兩岸媒體聯合採訪活動明（27）日才結束，號稱有40多名兩岸媒體人參加。事實上，國台辦每年固定在暑假期間舉辦「海峽兩岸記者聯合採訪活動」。

國安人士分析，中國過去慣以赴中特許、落地招待、免費供稿及贊助廣告等方式，邀請台灣媒體界人士赴中交流，並以研討會、採訪活動等名目包裝規避我國相關法律規範及檢調查察，其背後目的便是欲吸引國內媒體、小型網媒、地方電臺及公關行銷公司成為中國「在地協力者」為中宣傳，係典型對台統戰滲透手法之一。

國台辦主任宋濤於今年初即宣示，「將與台灣各界就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」，顯示中方已著手準備藉疫後解封之機，積極推動兩岸民間恢復交流。

國安局長蔡明彥日前於立院備詢時透露，5月初巴拉圭總統大選過程中，已發現對岸用中資於當地展開介選活動，中方透由官媒結合當地新媒體、動員小眾媒體協助散布錯誤訊息，擴大渲染巴拉圭在野黨候選人民調領先，並稱其勝選後將立即跟台斷交等消息，經追查後證實為中共介選操作。外交部長吳釗燮亦強調，除巴拉圭之外，中國對瓜地馬拉大選也已採取類似作為。

國安人士強調，2024選舉在即，國人應認清中國從未放棄併吞我國野心，警醒注意中方釋出「惠台」政策背後統戰陰謀，呼籲國人從事兩岸交流活動，宜遵循政府政策與相關規範，恪守對等尊嚴原則，維護我國利益，避免遭中方利用成為對台宣傳樣板工具。

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