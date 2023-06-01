陳斌華轉任國台辦發言人 陸委會：盼能更了解台灣民意

中國國台辦最新人事變動，曾為中國首批駐台記者的陳斌華1日出任國台辦新聞發言人。（中央社資料照）

2023/06/01 18:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦最新人事變動，曾為中國首批駐台記者的陳斌華1日出任國台辦新聞發言人。陸委會發言人詹志宏今日表示，早期陳曾經駐台沒錯，但我方對於中國相關部門人事案一向沒有評論。詹也呼籲，希望國台辦要更了解台灣主流民意，也要多展現自信，例如恢復高中生畢業來台就學。

陳斌華曾擔任中共官媒《新華社》記者，2001年陳水扁執政時期，曾經來台駐點採訪，對台灣事務有一定程度熟悉，之前曾任國台辦經濟局副局長。至於原國台辦發言人馬曉光屆齡退休，已轉任海協會副會長。

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對此，詹志宏指出，希望國台辦要更了解台灣主流民意如何發展，兩岸關係要如何推動，建議中方應讓兩岸關係和平穩定，也要多展現自信。

詹志宏說，展現「自信」具體來講，例如恢復停辦4年的高中畢業生來台就讀，還不敢放他們的學生過來。我方也一再呼籲，雙方觀光客應對等開放，但目前為止還未看見中方展現這樣的自信。

另外，針對民眾黨總統參選人柯文哲主張興建金廈大橋，在金門受訪時稱，若金廈大橋蓋好，以後金門人出國只要過橋，直接前往廈門的翔安國際機場搭機，簡單太多了。以及民進黨總統參選人賴清德說最想跟習近平共進晚餐。

詹回應，對於公職參選人的參選言論，陸委會沒有評論。

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