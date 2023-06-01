李東憲憂政府報復提前逃回中國？ 陸委會：是否入黨尚未查明

李東憲日前在南韓亞太壯年運動會奪銅牌，穿TPE道服的竟高舉五星旗慶祝。（取自微博）

2023/06/01 17:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕長年定居中國、傳加入共產黨的台灣跆拳道選手李東憲，日前因在韓國領獎時高舉五星旗，引起外界質疑，又傳出擔憂被台灣政府報復，已提前逃回大陸。陸委會發言人詹志宏今日表示，關於李東憲個人行為是片面報導，是否入共產黨也尚未查明，中華民國是民主國家，沒有查明之前，不會用法律處理事情。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日嗆聲，對於李東憲的攻擊指責乃至恐嚇，戳破了「自由民主」的極端虛偽，「島內只有主張台獨的自由，沒有認同統一的自由」。

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朱鳳蓮更說，李東憲是跆拳道優秀運動員，是以個人身份參加這次體育賽事，取得好成績，中方表示祝賀。「兩岸同胞同為中國人，李東憲在運動會上奪牌後，以自己的方式表達和分享身為堂堂正正中國人的榮耀和喜悅，受到兩岸民眾的支持」。

對此，詹志宏表示，「為何李東憲有這些言行、動機何在，我們無法知道，都是片面報導，行政院要求相關機關調查事實，是否加入共產黨，這些事實上未查出」。

關於外界傳出李東憲之前擔心被報復，詹志宏回應，「時序不對，政府沒有查明之前，不會用法律來處理這些事情。」

詹志宏強調，任何人只要睜開眼睛，憑良心就可以知道，中華民國台灣是民主自由的人權國家，這個不需要否認，所謂獨不獨。中方不需要這樣庸人自擾，不要每發現一件事情就填空。

詹志宏也指出，這幾年最多填空題就是以「什麼、什麼」謀獨，這樣不只阻礙兩岸關係，對政策推動都是自己找一些阻礙，對兩岸關係是不利的。

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