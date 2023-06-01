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    海峽論壇6/16福建登場 陸委會：不樂見地方政府參加

    中共大型對台統戰平台海峽論壇6月16日起在福建舉辦，陸委會發言人詹志宏今日強調，禁止中央機關人員參與，也不樂見地方政府參加。 （記者陳鈺馥攝）

    中共大型對台統戰平台海峽論壇6月16日起在福建舉辦，陸委會發言人詹志宏今日強調，禁止中央機關人員參與，也不樂見地方政府參加。 （記者陳鈺馥攝）

    2023/06/01 17:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日宣布，海峽論壇6月16日起在福建舉辦，17日舉辦論壇大會，將提供1200個就業崗位給台灣青年。對此，陸委會發言人詹志宏今日強調，禁止中央機關人員參與，也不樂見地方政府參加。

    朱鳳蓮指出，論壇組委會邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓。

    朱鳳蓮稱，本屆論壇將面向台灣青年提供1200多個就業崗位，1000多個實習實訓崗位，推動兩岸有關單位和企業簽訂台青創業、鄉村振興、科技、教育、文化、金融行業合作等多項協議。

    對此，詹志宏表示，海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰活動，該活動包含很多項目，歷來就是藉由活動拉攏及分化台灣民眾。

    詹志宏指出，政府立場一貫，禁止在台辦理論壇分支活動，我方也不得與中方合辦活動。禁止政府機關、個人、團體及政黨參加涉及一國兩制台灣方案或民主協商的活動，也禁止中央機關人員參與，更不樂見地方政府派人與會。

    詹志宏呼籲，台灣民眾及民間團體要去參加，應該審慎考量，如果真的要去，目前兩岸和港澳的疫情都重新起來，應注意個人健康安全事宜。

    詹質疑，中國現在努力復甦經濟，但面臨非常嚴峻挑戰，還說要提供1200個就業機會。中國16歲至24歲年輕人失業率超過20%，最近更鼓勵去擺地攤，也鼓勵找不到工作的年輕人去農村工作，要正式就業已經非常不容易，還要擠出這1200個就業機會，目的和動機都值得商確。最近國安管制日趨加嚴，任何台灣人赴中都有相關風險。

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