國安人士：中國招待台媒參訪 密藏統戰圖謀

國安人士指出，中國開放台灣團客，看似主動對台鬆綁旅遊禁令，實則密藏統戰圖謀，最近福建省委就邀訪台媒參訪，為中國官方政策發聲。圖為天津市台辦三月舉行「兩岸媒體津沽行」活動。（圖取自網路）

2023/05/27 05:30

近期福建省委大動作邀約 意圖誘拉為中宣傳

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦日前宣布將開放我國團客赴中，並稱「歡迎台胞遊覽大好河山」，交通部與陸委會對此呼籲雙方應對等、同步開放，盡速重啟觀光小兩會協商相關細節。國安人士指出，中國看似主動對台鬆綁旅遊禁令，實則密藏統戰圖謀，最近福建省委邀訪台媒參訪，為中國官方政策發聲。

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宣傳「兩岸一家親」 施壓台灣政府

據情資顯示，近期福建省委透過所屬媒體集團，邀請逾卅家台媒高層、總編輯及記者等一行人，於五月底至六月初參加「二○二三清新福建行兩岸融媒體聯合採訪活動」，藉由招待台媒赴中旅遊，意圖誘拉宣傳「兩岸一家親」，以便在下月召開的海峽論壇，營造兩岸熱絡交流的氛圍，轉而對民進黨政府施壓。

事實上，疫情解封後，中國各種兩岸媒體交流的活動已展開，包括天津市台辦三月舉行「兩岸媒體津沽行」活動，此外，由國台辦主辦，河南省與河北省台辦聯合承辦的「太行山上看鄉村振興」兩岸媒體聯合採訪活動今天才結束行程，號稱有四十多位兩岸媒體人參加。

國安人士分析，中國過去慣以赴中特許、落地招待、免費供稿及贊助廣告等方式，邀請台媒赴中交流，並以研討會、採訪活動等名目包裝規避我國相關法律規範及檢調查察，其背後目的便是欲吸引國內媒體、小型網媒、地方電台及公關行銷公司成為「在地協力者」為中宣傳。

中國介選2024 「力度恐將前所未見」

國安局長蔡明彥日前於立院透露，五月初巴拉圭總統大選過程中，已發現中國介選，透過官媒結合當地新媒體、動員小眾媒體協助散布錯誤訊息，擴大渲染在野黨候選人民調領先，並稱其勝選後將立即與台斷交。外交部長吳釗燮也說，中國對瓜地馬拉大選也已採取類似作為。

國安人士強調，二○二四年選舉在即，應借鏡中國介入友邦大選手法，反制中方介選的圖謀。他說明，此次中國介選力度恐將前所未見，因此如果民進黨再度贏得總統大選，顯示中國對台政策失敗，不利中國領導人習近平繼續延任；唯有拉下民進黨政府，讓親中政黨勝選，才有機會完成習的「祖國統一大業」，因此中國將透過各種手段、製造假消息，抹黑民進黨政府「反交流」、「反和平」與「引戰」，企圖影響台灣選民。

另，台灣經濟研究院兩岸發展研究中心主任陳華昇在陸委會最新一期的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，中共自二月下旬以至四月間，廣泛邀請台灣各界人士訪問，其頻率密集程度為過去所少見，這是因應我二○二四年總統大選，在台灣內部建立「友中」力量，同時為「民主協商」預做鋪排；而接下來，「海峽論壇」與「雙城論壇」，中共勢必不會放過。

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