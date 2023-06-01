海峽論壇6/16福建舉辦／國台辦稱提供1200台青就業 學者批對台統戰與介選

中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，第十五屆海峽論壇6月16日起在福建舉辦。（翻攝自直播）

2023/06/01 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型對台統戰平台海峽論壇六月登場，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，海峽論壇六月十六日起在福建舉辦，十七日舉辦論壇大會，主會場設在廈門，將提供一千二百個就業崗位給台灣青年。專家學者分析，今年論壇重點是青年統戰工作，中共並邀請特定政黨參加，這些交流可以塑造輿論，也能影響明年總統及立委選舉。

朱鳳蓮說，論壇組委會邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓。

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成功大學政治系教授洪敬富評析表示，中共今年要擴大對台交流，重點工作鎖定台灣年輕人。習近平「二十大」連任後，對台工作必須要有成績，福建是最重要的交流基地，中共舉辦海峽論壇邀請特定政黨參加，要提供就業實習機會給台灣年輕人，這些交流可以塑造輿論，也能影響明年總統及立委選舉。

下半年會有更具規模統戰

洪敬富指出，隨著台灣選舉接近，下半年會有更具規模的統戰活動舉行，中共正積極拉攏台灣基層及青年，希望把各黨派、各界領袖、學生代表都找去，塑造只有民進黨不願交流、其他人都希望與中國友好的輿論氛圍，這會對選舉起作用，也可誤導國際視聽，藉此破壞台灣與民主陣營的結盟。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，中共拒絕與民進黨政府接觸，也不讓海基、海協兩會交流，而是透過舉辦海峽論壇，廣邀台灣在野政黨、民間團體參加，除了統戰工作之外，亦有架空中華民國政府的用意。

陳俐甫分析，明年總統大選年輕選票是關鍵，中國釋出就業機會可拉攏收買年輕人的心。現在台灣年輕人對共產黨不預設立場，民眾黨主席柯文哲主要政策是打民進黨、鎖定年輕人，共產黨也在當柯文哲選總統的側翼，用青年來裂解台灣共同體。

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