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    大法官被提名人尤伯祥遭指教唆證人偽證 全律會說話了

    全律會發聲明力挺大法官被提名人尤伯祥。（資料照，記者羅沛德攝）

    全律會發聲明力挺大法官被提名人尤伯祥。（資料照，記者羅沛德攝）

    2023/06/01 19:12

    〔記者溫于德／台北報導〕總統府5月30日公布4位司法院大法官被提名人，其中包括太陽花學運律師尤伯祥，但有司法官在臉書質疑尤伯祥曾教唆證人作偽證；對此，尤伯祥回應是捕風捉影。全國律師聯合會下午則發聲明力挺尤伯祥，稱律師訪談證人可實現公平審判，不容特定人士貶抑律師品德、信譽、職業倫理與執行業務的正當行為。

    審理前雲林縣長張榮味涉焚化爐貪污案的審判長康樹正，前天在臉書質疑尤伯祥曾於該案教唆證人作偽證，前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬也在臉書轉貼，引發各界討論。

    全律會認為，我國刑事訴訟程序原則上仍是採取卷證併送制度，被告一旦被檢察官起訴，等於是孤身面對檢察官挾龐大國家資源所羅列的不利事證，且檢察官尚可在審判外自行傳喚並訊問證人；依當事人對等原則，被告委任律師同樣有權於訴訟程序外訪談證人。

    但部分法官與檢察官對律師依法執行職務有嚴重誤解，動輒恫嚇，甚至構陷訪談證人的律師涉嫌串證或教唆偽證，勢必使律師不敢依法替被告蒐求證詞，以至無從為被告提出有利的證據，終將導致被告無從享有充分之防禦權，審判也就毫無公平可言。

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