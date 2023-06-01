怒嗆朱立倫「養套殺」 楊秋興力挺郭柯合

前高雄縣長楊秋興今在臉書發文表態力挺郭柯合。左為郭台銘，右為柯文哲。（民眾提供）

2023/06/01 19:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興今在臉書發文痛批國民黨主席朱立倫、表態力挺郭柯合，他同時向「阿銘」郭台銘喊話千萬別重返國民黨，因為背負國民黨僵固難化、背離民意的框架，必敗無疑！

楊秋興說，郭台銘是信仰堅定的中華民國派，也是台灣唯一在公司年終晚會會場佈置國旗、戴國旗帽、高唱國歌的大企業家，正因對國民黨有如是熱血深情，所以當國民黨有金錢上重大困難時，首先就是直接找郭台銘幫忙處理、調度解決。

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他說，遵諾挺身奮戰全台造勢近月餘的台灣阿銘，卻被真心換絕情，遭到黨主席朱立倫SOP三步驟的「養、套、殺」及「拐、誘、騙」！讓阿銘在短時間內就嚐盡江湖險惡與人情冷暖；雖說郭台銘是政治素人，但他畢竟被譽為國際商場成吉思汗，豈是朱立倫可唾手揮之則去，招之即來者？

楊秋興指出，他深信「郭柯合作，躺平侯友宜，下架民進黨！」正是民心所向、眾望所歸，即新竹高虹安模式勢必歷史重演，郭、柯桃園結義、同心合作搶救台灣困境危機，仍具強大當選的勝算機遇！

但他同時向阿銘喊話，千萬不能再重返國民黨，因為背負國民黨僵固難化、背離民意的框架，則必敗無疑，甚且屆時朱立倫又要動起什麼怪腦筋，殊難想像？

前高雄縣長楊秋興向阿銘喊話，千萬別返回國民黨。（記者王榮祥翻攝）

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