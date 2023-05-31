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    首頁　>　政治

    郭夜會柯文哲營造「合作」政治味？ 邱毅：侯邊緣化危機越來越嚴重

    郭台銘（左）、柯文哲（右）兩人昨晚在小金門海邊牽手同框。（民眾提供）

    郭台銘（左）、柯文哲（右）兩人昨晚在小金門海邊牽手同框。（民眾提供）

    2023/05/31 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘以及民眾黨主席柯文哲昨（30）日晚間再度於金門同框，晚間還相約到海邊月下「談心」，引發話題。對此前國民黨立委邱毅認為，兩人刻意營造出「郭柯合」的政治味，若侯友宜的民調再跌，郭台銘繼續展現政治肌肉，「侯下郭上的機率大於侯下朱上」。

    邱毅在臉書發文表示，昨天郭柯賴三人齊聚金門，惟獨缺了侯友宜。期間郭台銘先與柯文哲一起抬轎，同框十指緊握，晚上還相約到海邊散步密談，柯文哲也特別穿上藍白色調的便裝，兩人都刻意營造出「郭柯合」的政治味。

    邱毅指出，另外郭還阻攔住賴清德，送上事前準備好的《和平宣言》，此時賴清德神色略顯緊張，看來兩岸政策確是他的軟肋。不過失分最多的還是缺席的侯友宜，他雖表示未來會找時間去金門，但先機已失，邊緣化危機將越來越嚴重。

    邱毅續指，今國民黨立院黨團竟然祭出甲級動員召集眾立委與侯友宜便當會，吃個便當還須用到甲動，代表黨團已人心渙散。

    邱毅認為，若侯友宜的民調再跌，小雞為求生存，只好要求黨中央換掉母雞，而這應該就是朱立倫策劃好的「換侯」戱碼，只是真沒想到來得太快，叫人措手不及，如果郭台銘繼續展現政治肌肉，不要犯太大的錯誤，侯下郭上的機率大於侯下朱上。朱立倫盤算了半天，最終還是竹籃子打水一場空。

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