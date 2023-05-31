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    柯文哲拋「金門和平試驗區」 鄭文燦：兩岸和平需有充分國防

    行政院副院長鄭文燦。（記者張嘉明攝）

    行政院副院長鄭文燦。（記者張嘉明攝）

    2023/05/31 15:28

    〔記者吳柏軒／台北報導〕民眾黨總統提名人柯文哲日前拋出蓋「金廈大橋」，並拋出讓金門成為「兩岸和平試驗區」；對此，行政院副院長鄭文燦今（31日）表示，目前是對岸對台灣軍事威脅、經濟脅迫與外交圍堵，兩岸要有更大和平籌碼，台灣必須有充分國防，與國際社會把台海安全當作世界共同利益，此架構下，台澎金馬是命運共同體，對於柯文哲則尊重其看法。

    柯文哲昨赴金門出席民眾黨相關活動，現場再度拋出多年前曾提過的「蓋金廈大橋」意見，強調金門、廈門是生活圈，更強調金門是最靠近中國的地方，希望金門是兩岸關係的和平試驗區，將朝此目標努力。

    鄭文燦今出席行政院「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，會前受訪，他表示，兩岸能夠以和平為前提，透過溝通對話，降低敵意，本來就是應該走的路。但目前對岸是（對台灣）軍事威脅，加上經濟脅迫、外交圍堵，這是一個事實。

    鄭文燦說，兩岸要能夠有更大和平籌碼，必須要有台灣充分國防安全投資，以及國際社會把台海安全當作世界共同利益，在這個架構底下，台澎金馬是命運共同體，這是一致的。至於柯市長，他經常有各種提議，我們尊重他的看法。

    而鴻海集團董事長郭台銘與柯文哲合體高唱「海誓山盟」，引發外界聯想有緊接著的總統大選將有「郭柯配」等合作意味；鄭文燦也說，這是屬於 郭台銘董事長、柯文哲市長他們互動的情況，我們基本上在一個民主政治，尊重每個人選擇。

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