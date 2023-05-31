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    中國稱開放旅遊不須協商 王國材：大聲說未禁來台旅遊就能對等開放

    中方稱開放旅遊不須協商，交通部長王國材表示，中國大聲說未禁止來台旅遊就能對等開放。（記者鄭瑋奇攝）

    中方稱開放旅遊不須協商，交通部長王國材表示，中國大聲說未禁止來台旅遊就能對等開放。（記者鄭瑋奇攝）

    2023/05/31 16:19

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣與中國觀光旅遊仍有禁團令存在，不過中國國台辦今日表示，台灣民眾赴中國旅遊在30年前逐漸成常態，不需要雙方協商。交通部長王國材表示，在2019年、2020年中國陸續禁止來台灣自由行、團體旅遊，當時中國是有正式宣布，如果現在沒有相關限制，應該大聲說出來，這樣我國就會了解他們的意思，後續就能同時、對等的方式開放旅遊。

    王國材表示，行政院內部有討論解除禁團令，不過當時是中國先喊要禁自由行及團客來台旅遊，解鈴還須繫鈴人，日前想透過小兩會的方式與中國討論觀光旅遊禁令，但現在中國海旅會組織沒有主任，不知道該怎麼來談；他認為中國可透過發言人系統，正式對外宣布解除自由行、團體旅遊禁令，這樣我國就會了解他們的意思，否則台灣宣布歡迎中國人來台旅遊，但中國又不開放的話也很奇怪。

    中國不開放旅客來台旅遊的話，台灣是否也不會解除禁團令，禁止組團赴中國旅遊。王國材表示，台灣團客到中國旅遊，觀光效益就是都給中國，但中國旅客不過來台灣的意思就無法形成一個平衡的觀光消費，對國內相關觀光業者不是很公平；目前台灣對各個國家，都是採用對等開放的方式，才不會失去平衡，期待中國有明確解除禁止團客、自由行的說法。

    另外，中國國產大型客機C919日前首次商業載客飛行，國台辦指出，未來民眾可以在台灣往返中國航線上，享受C919的飛行體驗。王國材表示，只要是安全、可靠的機型要飛來台灣都很歡迎，但他對於中國新機的情況不是很了解，飛安方面會由交通部民用航空局去確認。

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