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    民進黨2024選戰徵召黨外人 王閔生：刺客要社會能接受

    北市議員王閔生。（記者蔡思培攝）

    北市議員王閔生。（記者蔡思培攝）

    2023/05/28 12:56

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨在2024立委選戰籌組「民主大聯盟」，徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，政治評論員李正皓以無黨籍身份參選新北永和，藝人「雞排妹」也被點名可能參選，引來部分黨內基層反彈。民進黨北市議員王閔生表示，刺客除本身條件要好，也要社會能接受，艱困選區人選各方面條件都要考慮。

    王閔生今天上午出席木柵忠順廟保儀大夫公1266週年聖誕千秋祝壽大典，會前受訪被問起立委選情，王表示今年3月曾與民進黨主席賴清德當面表達希望爭取文山區立委提名，但至今黨中央沒人接觸、徵詢，王說會靜待並尊重賴的決定。

    王閔生說，文山區是最艱困選區，人選一定要盡快決定，希望黨中央考量誰最有戰力，若是空降還需要面對地方生態熟悉、知名度是否足夠，他是第三屆議員、在地也肯定，希望黨中央多加考量，但最後仍尊重賴德清的決定。

    媒體也關心，民進黨先是提名李正皓，後續還可能提名雞排妹已經引來基層不滿。王表示，刺客除本身條件要好，也要社會能接受，艱困選區人選在各方面條件都要考慮，否則黨中央的人選地方仍有雜音。至於風波延燒是否造成信賴危機，王表示，任何人選推出都需要地方磨合，要看地方民意、社會輿情，相信黨中央會有最好的判斷。

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