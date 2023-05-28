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    雞排妹空降彰化戰謝衣鳯？民進黨主委這樣說

    民進紙台北市議員洪健益發文推薦鄭家純（左）參選彰化縣第三選區立委，當美女刺客對戰國民黨現任立委謝衣鳯（右）。（資料照）

    民進紙台北市議員洪健益發文推薦鄭家純（左）參選彰化縣第三選區立委，當美女刺客對戰國民黨現任立委謝衣鳯（右）。（資料照）

    2023/05/28 01:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「雞排妹」鄭家純空降彰化當美女刺客？台北市議員洪健益在粉專發文，推薦鄭家純參選彰化縣第三選區立委，救救他的家鄉。但民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，黨中央已有人選在評估中，近期內就會做出最後決定。

    楊富鈞說，網路聲量在都會區的效果比較好，在傳統選區的彰化縣，不一定能發揮作用。目前彰化縣就剩下第三選區立委還沒提名，其他選區由現任立委黃秀芳、陳素月與陳秀寳爭取連任。鄭家純空降第三選區的說法，他沒有聽說過。

    楊富鈞說，彰化縣第三選區並非艱困選區，目前現任立委謝衣鳯是「政三代」，阿公謝言信曾任省議員、立委，媽媽鄭汝芬是前立委，弟弟謝典林是彰化議長。但鄭汝芬曾敗給民進黨洪宗熠，因此，民進黨在第三選區不是沒有機會反攻為贏，只是因為這一區在初選都沒有人登記，因此，由黨中直接進行徵召。

    楊富鈞指出，目前黨中央已有評選名單，列入評選名單不只1人，仍在進行最後評估。但從其他區徵召的模式來看，年輕化是必然，就算是要空降人選，適合的人選也很多，不一定只有鄭家純。

    地方人士認為，第三選區因為幅員很大，一旦敲定徵召名單，應該儘快公布，才能提早著手準備。畢竟，對手是美女立委謝衣鳯，更何況，謝家的政治勢力龐大，多年來努力經營基層，擁有現任優勢，加上謝衣鳯被視為藍營2026年接下王惠美棒子、參選彰化縣長最閃亮的人選，也讓謝衣鳯這場立委連任選戰，有著不能輸的壓力，也是未來再上一層樓的關鍵選戰。

    地方人士分析，民進黨評估名單如果不是空降，就會是原本就在地方耕耘的台派人士，沒有參選經驗的政治新人，或是政界新生代，綠營有意藉此發掘新秀、培養新人，壯大彰化的台派民主勢力。如果徵召女性，那民進黨彰化縣提名4人將是全為女性，也將成為焦點與話題，而第三選區的藍綠雙姝對決，勢必讓選戰更有看頭。但在第三選區，民進黨也有多位男性從政人員也很有實力，在考量組織作戰實力下，男性出線的機率也大為增加，但最後徵召人選，仍取決於黨中央就整體選戰的評估與考量。

    對於彰化縣立委第三選區的徵召進度，民進黨彰化縣黨部說，已有人選在評估中。（資料照

    對於彰化縣立委第三選區的徵召進度，民進黨彰化縣黨部說，已有人選在評估中。（資料照

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