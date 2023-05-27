派子蘇孟淳參選立委？ 蘇震清：一週內決定

立委蘇震清（右）和兒子蘇孟淳（左）。（記者羅欣貞攝）

2023/05/27 12:41

［記者羅欣貞／屏東報導］立法院昨天（26日）三讀通過公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，屏東第2選區（屏南）現任立委蘇震清參選資格將受到影響，今天（27日）大批支持者齊聚蘇震清位屏東市的服務處聲援，並勸進其子蘇孟淳代父出征參選2024年屏南立委；蘇震清表示，還要時間思考，「應該一個禮拜內就會決定吧」。

蘇震清表示，修這條法，判10年以上刑度尚未定讞者不得參選，「實在是太過了」，因為台灣法律是無罪推定，應該要等3審定讞才對，有違憲之虞；過去委員討論過程決議不予增列，但政黨協商又拿出來表決，這是不對的。

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蘇震清強調，他政治路一路乾淨坦蕩，今天（27日）看到這麼多鄉親到場加油， 心中很感激也無奈，從政至今用生命和鄉親一起打拼、服務，雖政治路一路走來不平順、坎坎坷坷，但他絕不低頭，總是更加付出、努力，不辜負鄉親支持。

蘇震清表示，雖然目前無法參選，不代表以後不能參選；政治不是他一輩子的志業，但服務一直是他心中最想做的事，為百姓服務，不管成或不成，他都要團隊將心比心；雖無法參選但他承諾服務不會停、不會被打倒，是否讓蘇孟淳參選，真的讓他思考一下，政治真的要付出不是佔有，「請大家給我時間思考，不只我，他（蘇孟淳）也要自己做決定。

蘇孟淳也說，父親對鄉親的服務大家都看在眼裡，他從畢業後就擔任父親的國會助理，去年妹妹蘇孟婕參選屏東縣議員，他回來幫忙；針對是否參選，他確實還沒有做好完全的準備，請再給他時間思考、沉澱，如果真的要選，絕對會全力以赴，不會讓大家失望，未來一定更加打拼，向父親的精神看齊，父親也會繼續做大家的靠山。

對於外界指該條修法是針對他，蘇震清則強調，他對黨團和同志沒有任何怨言，他不做這個聯想，但心中是非常感慨。將會有人提釋憲，目前他當然繼續扮演好立委角色，畢竟對百姓的承諾是到明年1月31日，縱然未來若沒有再擔任立法委員，有需要他服務的地方，他絕對會義不容辭來協助。

蘇震清今天照常做選民服務，女兒蘇孟婕（右一）、兒子蘇孟淳（右二）在一旁協助。（記者羅欣貞攝）

蘇震清向支持者深深一鞠躬。（記者羅欣貞攝）

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