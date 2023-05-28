林夏如立足台灣、打造全球思想領袖平台 亞堅會首場國際論壇明登場

亞太堅韌研究基金會（亞堅會）慶祝成立週年，首屆年度國際論壇明天登場，亞太政要、專家雲集。（亞堅會提供）

2023/05/28 12:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）首屆年度國際論壇明將盛大登場，活動邀集12國19位專家，包括澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）和行政院長陳建仁發表演說。CAPRI董事長林夏如表示，台灣地位越來越重要，但希望大家不要把台灣當成只是個棋子；亞堅會作為最先將總部設在台灣的國際非政府組織之一，邀請全球思想領袖來台交流、做研究，研討亞太地區如何從疫情中蛻變，以更具創新及韌性的方式前行。

亞堅會在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中成立，今年滿一周年，將於5月29日舉辦年度論壇活動，也將線上轉播。亞堅會國際顧問委員會成員也將首次齊聚台北。

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林夏如近日接受本報系專訪時指出，亞太社會作為全球重大公共政策挑戰的中心，具備許多可相互學習及與世界分享的寶貴經驗，例如應處經濟危機持續影響、氣候緊急狀態及人口老化等多面向之挑戰。此次國際論壇設定的議程，正是圍繞亞太社會，包括從澳洲、菲律賓、首爾到台灣等經驗分享。主題分為「時代動盪下智庫的重要性」、「投資公衛以促進長期經濟效益」、「升級全球人才供應鏈」、「因應環境挑戰，保障公衛安全」。

林夏如提到，智庫為決策者和領導人提供重要參考資訊，「一個成熟的民主國家一定會出現更多智庫」。但在台灣，幾乎所有智庫都隸屬於政府、政黨、企業或個人，沒有一個中立的民間政策研究中心。若智庫的產出是寫個政府看、就難以發揮監督功能，又若只是反對黨的倡議主張，則成為黨派競爭，也不是真正的中立智庫。

林夏如認為，台灣目前輿論環境沒有中立聲音，導致所有專家「還沒說話就被貼上顏色標籤」，很多人問她「是什麼顏色、為什麼看不出來」，其實她的想法就是，讓亞堅會作為一個平衡中立的平台連結世界，讓客人有說話和交流機會。

同時，林夏如也強調智庫的公共性。她提到，台灣大部分智庫是對內運作，但「要有好的選民、才有好的政治、政策，才有好的國家」。因此亞堅會的所有研究都免費對外公開，包括明天將舉行的國際論壇，也將同步線上轉播。此外，亞堅會也有培養人才的實習計劃。

林夏如表示，亞堅會最近這一年成立之後，做的大部分事情與公衛有關。目前也和美國布魯金斯學會合作，研究台灣、澳洲、印度、日本和韓國的疫情應對措施。她分享CAPRI成立主軸在於公衛、經濟和環境三者不可分，此次論壇也特別講究公衛和其他政策的關聯，包括公衛與經濟、公衛與環境，「公衛只是CAPRI的起點」。

林夏如說，儘管台灣與歐美的關係往往備受矚注，但台灣做為亞太區域一份子，應該加深與鄰國的關係。台灣加入國際組織是一條漫長的路，須證明自身能力、並能幫助亞太和世界更堅韌，「我們本身先準備好，機會來到就能發揮」；也需強化政策研究基礎，如同民主化之後不會一夜之間一切都變好，畢竟如果缺乏良好的治理，「就算沒有戰爭，我們也走不下去」。

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