避答何時見郭台銘 侯友宜高雄造勢再批縱火9死判決
〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨參選總統人侯友宜今晚參與「董事長開講」節目直播，與前台南市議員謝龍介擺出「勾勾纏」健美「蟹型姿勢」，又與網紅「館長」陳之漢較量二頭肌。他也再次將砲火對準新北市中和區9死5傷縱火案判決。
直播會晚間8點10分左右在享溫馨岡山館開播，現場近2千個座位，主辦單位估計超過8成滿，進場民眾需接受安檢，侯友宜二哥、育英醫專董事長及高醫大教授侯明鋒也到場，整天陪弟弟跑行程助選。
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節目主持人為「美麗島電子報」董事長吳子嘉、媒體人馬千惠和錢怡君，台北市立委擬參選人徐巧芯、國家政策研究基金會執行長柯志恩、立委吳怡玎、國民黨高雄市黨部主委黃昭順等藍營要角到場。
開講前，錢怡君秀出侯友宜今天上午出席「館長」健美公開賽，兩人脫衣「勾勾纏」蟹型姿勢照片，侯友宜見狀，當場與謝龍介勾勾纏秀肌肉，不過，侯友宜自認跟肌肉男比起來，自己二頭肌算是「小case」。
錢怡君問侯友宜，何時與郭台銘見面？侯友宜未正面回應，他只說，同心同力幫中華民國，盡心顧土地的都會去見。
緬甸華僑李國輝5年多前於新北市中和區出租公寓縱火，釀9死5傷慘劇，最高法院無期徒刑定讞。侯友宜說，法院見解與一般社會通念漸行漸遠，與人民距離也愈來愈遙遠，該做的事，包括未決死刑犯絕不等待、妥協。
徐巧芯說，她常到台南「挖呀挖呀挖」，挖到更不可見人光電土地弊案。謝龍介痛心家鄉台南被講到烏煙瘴氣，加碼說地方「從8槍開到88槍」，大駡賴清德未依承諾下台
。柯志恩則將砲口對準詐騙集團說，執政黨在位太久，連高雄人李明璇（國民黨中央委員）被詐騙台幣7萬5都討不回。