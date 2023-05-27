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    入住戶越多補助越少！青創戶社宅補助不合理 北市府挨批打假球

    台北市健康社會住宅原有35戶青創戶，目前只剩下17戶。（取自台北市政府都市發展局網站）

    台北市健康社會住宅原有35戶青創戶，目前只剩下17戶。（取自台北市政府都市發展局網站）

    2023/05/27 21:11

    〔記者魏瑾筠／台北報導〕為鼓勵年輕人入住社會住宅、創新發想社區行動，台北市除訂定社宅「青創戶」占比達10%目標，也提供補助金，近年卻因「入住戶數越少補助越多、戶數越多補助反倒越來越少」，導致近一半青創戶「出走」，且搬離後是由「一般戶」遞補，引發政策「打假球」質疑。

    對此，台北市政府都市發展局表示，該局每年編列相關經費，並透過經費審核合理補助青創戶，會滾動檢討經費是否足夠。

    「青創戶」為都發局推動的「青年創新回饋計畫」，以原有的社會住宅提撥一般戶一定比例的戶數，由住戶以提案評選方式代替抽籤入住；但計畫訂定18至30戶青創戶的社宅每年可獲25萬元補助，每戶平均可獲8300元至1萬3900元；31戶至40戶社宅可獲30萬元補助，平均可獲7500元至9700元；以原有35戶青創戶的健康社宅為例，平均每戶僅可獲8571元。

    由於許多青創戶認為，按青創戶數換算活動補助金方式不合理，加上每年都要審核青創戶資格等因素，不少青創戶因無法負擔費用主動退租，其中，健康社宅至今剩下17戶青創戶；興隆社宅原有35戶，只剩23戶；青年社宅19戶降至16戶；東明社宅也從35戶剩下32戶，且青創戶搬離後均是由「一般戶」遞補。

    台北市議員許淑華對此抨擊，將近半數青創戶都搬出社宅，就是因為這麼少又不公平的補助金，讓年輕人的勞力、創意被壓榨，最後讓青創戶被消滅，要求市府確切保留10%青創戶額度，不應以一般戶遞補；且以每戶青創戶補助1.1萬元或1.3萬元為補助基準，合理估算社宅青創戶補助金額。

    都發局表示，青創戶入住社宅後多以自身專長辦理活動，部分需要經費挹注，也會編列相關經費，除了活動經費補助，也包括公共空間改造補助、公用資材補助等；部分青創戶因生涯規劃、購宅、工作等個人因素選擇離開社宅，會持續整合辦理遞補工作，目前正進行7社宅青創聯合徵選，預計可遞補26戶青創戶進入各社宅。

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