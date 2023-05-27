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    送林淑雅最後一程，陳水扁、陳菊今出席告別式致意

    蔡英文總統今出席林淑雅告別式頒發褒揚令。（記者王善嬿攝）

    蔡英文總統今出席林淑雅告別式頒發褒揚令。（記者王善嬿攝）

    2023/05/27 13:51

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕人權學者、靜宜大學助理教授林淑雅在中捷撞上掉落吊臂事故中罹難，家屬今上午在位於嘉義縣水上鄉的嘉義市殯儀館景德廳舉行告別式，除蔡英文總統親頒褒揚令，包括監察院長陳菊、司法院長許宗力、原民會主委夷將‧拔路兒、法務部次長蔡碧仲、凱達格蘭學校創辦人陳水扁等人均出席告別式，送別林淑雅最後一程。

    今天公祭由嘉義市長黃敏惠擔任點主官，許宗力、陳水扁、陳菊、客委會主委楊長鎮、嘉義縣長翁章梁、台中市副市長王育敏，以及立委陳明文、王美惠、蔡易餘、陳椒華、邱顯智、王婉諭、洪申翰及蔡培慧等輪番捻香祭拜，並向林爸爸、林媽媽等家屬致意問候。

    陳明文表示，林淑雅老師長期捍衛人權及關心公益、公共事務，與公益團體之間都有連結；前總統陳水扁創辦凱達格蘭學校，今出席告別式向林淑雅教授致意。

    蔡碧仲說，此次中捷撞上興富發建設工地掉落吊臂，發生重大工安事件，蔡總統很痛心、很重視、很遺憾國家痛失英才，已要求各單位注意公共安全。

    夷將‧拔路兒表示，林淑雅老師20多年來對原住民重大政策給許多建議，在學術界、部落、街頭不斷為原住民權益倡議，給原民會許多幫助，今頒發一等獎章表彰她的貢獻，也希望家屬節哀。

    針對家屬將申請國賠部分，同為嘉義女中畢業的王育敏說，林淑雅是小她一屆的學妹，英年早逝令人痛心，希望林老師一路好走；關於相關賠償，後續都會全力協助家屬。

    前總統陳水扁（右）以凱達格蘭學校創辦人身分出席林淑雅告別式，向家屬致意。（記者王善嬿攝）

    前總統陳水扁（右）以凱達格蘭學校創辦人身分出席林淑雅告別式，向家屬致意。（記者王善嬿攝）

    監察院長陳菊（中）今出席告別式，送林淑雅最後一程。（記者王善嬿攝）

    監察院長陳菊（中）今出席告別式，送林淑雅最後一程。（記者王善嬿攝）

    監察院長陳菊（左至右）、台中市副市長王育敏、嘉義市長黃敏惠今均出席林淑雅告別式。（記者王善嬿攝）

    監察院長陳菊（左至右）、台中市副市長王育敏、嘉義市長黃敏惠今均出席林淑雅告別式。（記者王善嬿攝）

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