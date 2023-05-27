搭中捷遇難人權學者林淑雅今告別式 蔡總統親頒褒揚令

蔡英文總統（右）今頒贈林淑雅褒揚令。（記者王善嬿攝）

2023/05/27 11:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中捷5月10日發生列車撞上掉落吊臂事故，人權學者、靜宜大學助理教授林淑雅不幸罹難，享年52歲。家屬今天於嘉義市殯儀館舉行告別式，蔡英文總統親頒褒揚令，由林淑雅哥哥林世昌代表受頒。

原住民委員會夷將·拔路兒主任委員今天出席告别式，頒發一等原住民族獎章，表彰林淑雅對原住民族的重要貢獻。

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林淑雅哥哥致詞時說，妹妹一生為人權、公益奔走，連離世都以利他方式，為讓社會更進步，他藉由悼念妹妹，呼籲公私部門處理公共相關事務能百分百嚴謹、謹慎態度，遵循標準作業程序，因稍有不慎，將鑄下無可挽回憾事，妹妹好好休息，妳已播下遍地種子，妳的精神將繼續延續。

林淑雅哥哥說，妹妹自幼乖巧、聰穎，大學聯考以第一類組全國第52名成績考進台大法律學系法學組，畢業後攻讀台大法律研究所碩士、博士，又透過國家公費留學考試，申請進入美國史丹佛大學，原可直升該校博士班，考慮經濟因素以及欲陪伴雙親，放棄直升，返台繼續完成台大法律博士學位。

林淑雅曾任總統府諮議以及民間重要非營利組織職務，因喜歡作育英才、循循善誘、春風化雨教育事業，選擇在静宜大學法律學系任教，同時關懷人權、環境保護、原住民族權益等議題，全心全力投入相關社會活動以及法律制定。

原民會主委夷將·拔路兒Icyang·Parod（右）頒發一等原住民獎章。（記者王善嬿攝）

告別式中追思林淑雅參與社會運動，及為人權、原著民奔走身影。（記者王善嬿攝）

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