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    首頁　>　政治

    悼念林淑雅！社運工作者楊宗澧與市民靜默遶行市府1小時 要求盧秀燕道歉

    社運工作者楊宗澧（左一）為悼念人權學者林淑雅，與市民靜默遶行市府周圍道路，遶行前眾人並默哀一分鐘。（記者蘇金鳳攝）

    社運工作者楊宗澧（左一）為悼念人權學者林淑雅，與市民靜默遶行市府周圍道路，遶行前眾人並默哀一分鐘。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/19 19:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕社運工作者楊宗澧為悼念因中捷綠線事故而亡故的人權學者林淑雅，今晚6點與多位市民靜默遶行市政府周邊道路一小時，他在出發時表示，從今日起的每週一至週五，都會遶行1小時，並提出中市長盧秀燕道歉、一級主管要負政治責任、行政部門要公開調查報告，並且要組獨立的行政調查小組進行調查，外部的專家委員要三分之二，如此才能接受。

    中捷綠線10日發生列車撞上掉落豐樂公園站的吊臂，造成人權學者林淑雅亡故，社運工作者楊宗澧今天與多位市民集結在中捷綠線市政府站，宣布從今天起每週一至週五晚上6點，會以靜默舉牌方式遶行市政府1個小時，表達對林淑雅的悼念，遶行前眾人並默哀一分鐘。

    楊宗澧表示，林淑雅是一個人權工作者，因此便以此人權運動還她一個公道，讓台中市政府願意讓公共安全更好，讓更多社會大眾知道這樣的悲劇不應該再發生。

    楊宗澧並提出市長盧秀燕向社會道歉，台中市相關的一級主管負該負的政治責任，尤其是交通局及都發局，此外，公布調查內容並且組獨立的行政調查小組進行調查，成員需外部的專家委員要三分之二。

    市府表示，市長盧秀燕獲知事故後，第一時間趕往現場掌握狀況並探視傷者，以救人為優先；後續經深切檢討，盧秀燕也親自宣布採取4大措施，包括強化安全、成立調查小組、全線大體檢、重罰重求償，勒令業者停工並加強稽查捷運沿線工地，全力協助受害者解決問題；另針對此重大事故，中捷公司責無旁貸，除向受害者致歉，也立即採取5大精進策略，包括應變SOP三改進措施與2設備優化方案，不讓這樣的事情再發生。

    社運工作者楊宗澧為悼念人權學者林淑雅，與多位市民靜默遶行市府周圍道路一小時。（記者蘇金鳳攝）

    社運工作者楊宗澧為悼念人權學者林淑雅，與多位市民靜默遶行市府周圍道路一小時。（記者蘇金鳳攝）

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