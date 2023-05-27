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    日本人可獲國賠但中國人不行 王定宇：台日有互惠條款

    王定宇說明，日本人在台灣獲得國賠，是因為依日本及我國「國家賠償法」有規定互惠條款。（資料照）

    王定宇說明，日本人在台灣獲得國賠，是因為依日本及我國「國家賠償法」有規定互惠條款。（資料照）

    2023/05/27 13:15

    〔記者陳政宇／台北報導〕法院引函釋「大陸地區人民亦為中華民國人民」，判國賠中國男子，行政院24日通令該函釋即日起停止適用。法院昨判定國賠；法院昨判定國賠給一名日本籍男子，引發討論。民進黨立委王定宇今（27）日說明，日本人在台灣獲得國賠，是因為依日本及我國「國家賠償法」有規定互惠條款，亦即日本允許台人在日本提國賠，台灣也允許日人在台提國賠。

    中國男子來台遭路燈電死，法院以30年前法務部舊函釋「大陸地區人民亦為中華民國人民」判決給予國賠，對此，行政院通令各部會依國籍法的定義「中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬我國國民，自不享有或負擔我國國民的權利義務」，舊函釋與此牴觸者，即日起停止適用或不再援用。

    另，日本籍單車騎士白井寬之來台參加單車挑戰賽，被落石擊中身亡，白井雙親質疑公路總局第四區養護工程處未善盡養護之責，最高法院昨判定，公路總局確實未做好防護措施，判應賠468萬餘元確定。不過，有媒體質疑，國賠有「雙標」之嫌。

    「不是雙標，是平等互惠原則一致標準」，王定宇今日透過臉書表示，日本人之所以可以申請國賠，是因為依日本「國家賠償法」第6條及我國「國家賠償法」第15條有規定互惠條款；也就是說，因為日本允許台人在日本提國賠，所以台灣也允許日人在台提國賠。

    王定宇強調，如果中國也同樣允許在中國的台灣人申請中國國賠，我們當然平等互惠一致標準，但不要誤導成中國人可以在台灣視為中華民國國民，這件國賠案跟這個無關。

    根據我國「國家賠償法」第15條規定，「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之」。日本「國家賠償法」第6條亦載明，「本法於外國人為被害人時，以有相互保證為限，得適用之」。

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