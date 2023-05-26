「北京不熟悉」傾向支持柯文哲？ 侯友宜這樣回應

被問到葛來儀說「北京對侯友宜不熟悉」，侯友宜回應，兩岸交往一定要在平等、尊嚴底下對話交流。（記者闕敬倫攝）

2023/05/26 18:20

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〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席淡江大學大眾傳播學系系慶，會後受訪談到「兩岸」與「黨務」時說，早期他曾兩岸合作過，交往一定要平等、尊嚴對話跟交流，明天會到南部請益、交流，尤其是高雄，他會聽大家的意見。

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媒體提問，美國華府兩岸專家葛來儀說，北京對侯友宜不熟悉，傾向支持台灣民眾黨主席柯文哲，對此有何看法？

侯友宜說，其實早期他曾經兩岸共同保持合作過，但最重要地，兩岸的交往一定要在平等、尊嚴底下，大家採取對話跟交流的方式，彼此避免誤會降低衝突，兩岸又可以透過這樣的方式，大家好好去讓兩岸能夠和平地走下去。

被問及明天（27日）會不會下高雄見前立法院長王金平？與前高雄市長韓國瑜有無溝通，現在是否王不見王？侯友宜說，「其實，我的整個現階段有一些行程，是經過團隊跟黨的安排，那到南部去，除了看看很多老朋友以外，也去認識更多的新朋友，讓他們彼此能夠互相了解我，所以這一趟不是單一個請益，也是交流」。

侯友宜說，「更重要的，高雄有很多事，期待我們大家共同面對跟解決，我也聽聽大家的聲音，面對未來的南部，尤其在高雄這個區塊裡面，怎麼樣讓南部會更好，這也是我一個想法」。

侯友宜轉成台語說，「尤其我是南部囝仔，我是喝台灣水、吃台灣米長大，在南部一直成長，才來北部發展，所以我對南部有深深的感情」，人民最期待的就是能夠和平、安定、繁榮、永續，咱高雄、台南、嘉義、雲林、屏東，這些南部要怎麼做，他會聽大家的意見。

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