首次總質詢 張善政：顯示桃園需要宏觀都市計畫

第三屆桃園市議會第一次定期會閉會，市長張善政受訪時感謝議員理性問政。（記者謝武雄攝）

2023/05/26 15:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第三屆第一次定期會今閉會，桃園市政府團隊也歷經第一次民意洗禮，對於首次總質詢；市長張善政受訪時表示，議員們都是從在地出發提出各項建設需求，雖然比較片段，但顯示出桃園需要宏觀的都市計畫，市府正進行大規模盤整，希望以大格局規劃，涵蓋所有地方建設。

張善政說，議員於總質詢時陸續表達地方建設需要改進的地方，雖然個案聽起來比較片段，可是背後更顯示出，桃園需要一個整體都市規劃；對此市府內部已啟動計畫，將從比較長久的眼光來桃園調整桃園的都市規劃，像中壢或桃園舊城區等等，都需要進行大規模盤整，他相信在這種大格局的規劃底下，議員於總質詢提到地方建設都會納入其中，就會有比較整體的呈現。

請繼續往下閱讀...

張善政說，這是第一次到議會接受議員的質詢，他覺得絕大部分議員質詢都很理性，幾乎沒有政黨色彩，且質詢內容都準備充分，他要求各局處把質詢內容忠實記錄，因為裡面有不少很好的點子是市府還沒有想到，算是比較創意，所以總質詢結束以後，各局處會把這些質詢內容好好整理分類，裡面有很多要局處持續推動部分，都會忠實來做，非常感謝議員們這陣子的用心。

張善政也提到，總質詢裡面有一些好的建議，市府會納入將來的施政項目，也會在明年的預算中編列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法