桃園市強降雨、積淹水市府「好安靜」 眾議員砲轟螺絲鬆了

桃園市蘆竹區南山路傳出淹水災情，成排機車泡在水中。（擷取自蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2））

2023/05/23 12:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市昨（22日）晚強降雨，造成蘆竹、中壢等區至少20處積淹水汪洋一片，尤其蘆竹區南山路一帶成排汽機車泡水、馬路宛如「漂漂河」，但市民不見市府迅速反應，網路上市長張善政臉書、市府Line群組、水務局臉書等也未見提醒防災訊息，有網友忍不住半夜在張善政臉書留言「市長醒醒」、「還在睡嗎」；張善政今天（23日）上午回應，他昨晚在家閱讀今天市政總質詢資料，並與市府團隊手機連絡掌握雨勢訊息；這說法引發綠營議員連番砲轟。

民進黨桃園市議員李光達表示，今天是他的市政總質詢時間，昨晚有許多民眾因雨難以入眠，張善政答詢卻說「睡得很好」，他一早查詢張善政及水務局、工務局等局處臉書，都沒有降雨量及水情的發布，張市長團隊神經末梢稍微駑鈍了一點、螺絲鬆了，沒把市民安全放在眼裡。

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議員陳雅倫質詢時也詢問「市長昨晚你在哪裡」，多處積淹水已經損害到市民，還認為不嚴重嗎？張善政答詢，他在家裡看今天議會總質詢資料，並與市府同仁以手機連絡，了解桃園雨勢等狀況，水務局也成立應變中心，對於雨勢及積淹水等情況都有掌握，多處積淹水路段，在堵塞清除、雨勢趨緩後已逐漸消退。

陳雅倫也質疑，張善政臉書、水務局「水meet」臉書、市府官方line群組，為何不放桃市雨勢及積淹水資訊，市民不知防災資訊，也不知該打哪支電話求助，找不到訊息下只好到市長臉書一篇智慧城市貼文下方留言「尋人」，甚至封市長是「神隱市長」；經她了解，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安臉書都提醒市民留意雨勢，新北市長侯友宜跟張善政臉書都沒有，剩下的梅雨季希望市府不要再發生類似情形；對此，新聞處長羅楚東表示，會進行相關檢討，下次會做得更好。

議員黃瓊慧表示，昨晚暴雨陸續在蘆竹、平鎮、楊梅傳出嚴重淹水災情，但整晚沒有看到市長張善政透過任何管道示警，並表達對災情的關心。她認為，就算市長不出面視察，也應該隨時提醒大家淹水處理進度，並針對市府在低窪處的因應向市民做報告。看到這麼多市民的汽、機車泡在水裡受損，市長早上竟回應「如果真的有嚴重災情會出現」，質疑張善政的標準跟市民的標準差很多。

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