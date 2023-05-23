桃園市積淹水「市長在哪裡」？ 張善政：在家與同仁手機聯繫

桃園市22日多處路段積淹水，對於網友詢問市長在哪裡，張善政表示，一直有與水務局保持聯繫。 （記者鄭淑婷翻攝）

2023/05/23 09:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市昨天晚間強降雨造成蘆竹、中壢等區共有20處積淹水，尤其蘆竹區南山路一帶最為嚴重，有網友深夜留言質疑，市長在哪裡？桃園下這麼大的雨，卻不見市長在臉書提醒，也不見市長身影；對此，張善政今天上午回應，一直有與水務局保持聯繫，昨天的雨量都在預料即控制範圍，若有嚴重災情他會前往勘災。

張善政表示，雨勢期間持續與水務局保持聯繫，而市府是一個團隊，不管是水務局還是消防局，隨時都在掌控災情，昨晚由水務局、消防局開設3級應變中心，直至今天凌晨2點多，考量雨勢稍歇、災情都在控制之內且多是局部小淹水遂解除，雨勢方面都有監控，以楊梅區最大，因沒有災情所以沒有特別向市民宣導；對於媒體問及雨勢最大時人在哪裡？張善政表示，他在家裡與市府同仁以手機聯繫。

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水務局長劉振宇表示，桃園市從昨天晚間9點起持續出現強降雨，經濟部水利署同時對桃園新竹發布1、2級淹水警戒，包含楊梅區、蘆竹區等6區1小時雨量皆達40mm以上，尤其楊梅區1小時高達60毫米最高，水務局自中午即研判夜間8點後有強降雨發生可能，因此將轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，並於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預佈抽水機，並完成抽水機人員進駐及各項設備試運轉，晚間8點起雨勢逐漸加大，機場捷運A8站長庚醫院站移動式抽水機及公滯四滯洪池，隨即於9點啟動調控應變，確保該區不致淹水，並於晚間10點半開設水災三級應變。

劉振宇表示，此次降雨積水地區包含蘆竹區、中壢等區共20處，積淹水深度普遍小於20公分，雨勢稍歇後即陸續消退，其中，蘆竹區南山路一帶因道路側溝堵塞情形，經市府養工處、蘆竹區公所協同當地里長協助清除堵塞後也迅速排除，後續將針對此次淹水點，逐件檢討淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。

桃園市蘆竹區南山路一帶，因道路側溝排水孔堵塞，強降雨時發生淹水災情，經清除後水勢才逐漸退去。（桃市府水務局提供）

桃園市蘆竹區南山路一帶，因道路側溝排水孔堵塞，強降雨時發生淹水災情，經清除後水勢才逐漸退去。（桃市府水務局提供）

桃園市蘆竹區南山路一帶，因道路側溝排水孔堵塞，強降雨時發生淹水災情，經清除後水勢才逐漸退去。（桃市府水務局提供）

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