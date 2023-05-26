檢討被害者惹眾怒 黃浴沂服務處地標被改名「洗澡記得關門服務處」

黃浴沂批評性騷擾受害者的言論引發網友不滿，有網友將黃浴沂服務處的Google地標更名為「黃浴沂洗澡記得關門服務處」。（圖擷取自網路）

2023/05/26 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣消防局傳出性騷擾案，一名男消防員闖入女消防員的單人女宿套房，目睹女消防員裸身出浴室，造成女消防員身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，被迫離職。針對此事，宜蘭縣國民黨籍議員黃浴沂昨（25）日批評受害者「不鎖門是要引誘人家去看嗎」且拒絕道歉，引發網友不滿，灌爆黃浴沂臉書，更有網友將黃浴沂服務處的Google地標改名成「黃浴沂洗澡記得關門服務處」。

民進黨縣議員林佩螢、林詩穎昨日在宜蘭縣議會上為聲援遭性騷擾的女消防員，在桌上立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」的標語，國民黨議員黃浴沂竟咆哮要求撤下標語，還說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看嗎？」引起譁然。事後黃浴沂拒絕道歉，表示自己被斷章取義，認為自己沒說錯話、做錯事，「為何要道歉？」

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黃浴沂的言論引發網友不滿，有網友將黃浴沂服務處的Google地標更名為「黃浴沂洗澡記得關門服務處」，並留下負評，目前評價只剩下1.1顆星；他的臉書也在一夜之間被留言灌爆，網友怒批「女性被偷窺居然還要被檢討是不是要誘惑人家」、「不鎖門代表引誘犯罪？什麼邏輯？這種邏輯也能當議員喔？」

網友修改Google地標發洩怒火的事並非第一次發生，2022年6月2歲孩童「恩恩」染疫離世時，新北市消防局被踢爆恩恩爸爸赴消防局聽取的報案錄音檔造假，是消防局動員所有員工「自己演出」的內容，網友們憤而到新北市消防局的Google地標留下負評，更將地名改成「新北市政府消防局演員訓練班」。

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