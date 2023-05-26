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    宜縣女消防員裸身被看光！議員黃浴沂竟質疑不鎖門：要引誘人家嗎？

    縣議員黃浴沂在議會質詢時，竟檢討被性騷的被害人，咆哮說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」 （取自宜縣議會官網）

    縣議員黃浴沂在議會質詢時，竟檢討被性騷的被害人，咆哮說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」 （取自宜縣議會官網）

    2023/05/26 08:25

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局一名女消防員，洗完澡裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看光光，身心受創，事後還因公傷假等問題遭刁難，被迫離職。民進黨縣議員林佩螢、林詩穎為表達聲援，在自己議事桌立起「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語；國民黨議員黃浴沂竟要求撤下標語，還說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」引起譁然；時代力量表示，不道歉將發動罷免。黃浴沂電話未接，暫無法得知其回應。

    宜蘭縣議會昨天下午在審查宜蘭縣總預算追加減案，黃浴沂不滿林佩螢、林詩穎所立標語，竟咆哮說：「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」

    對此，林詩穎感慨「平權教育不能等」，女性洗澡被開門潛入，竟檢討女生不鎖門，就像女性穿著裙裝被騷擾，檢討女生為什麼穿裙子。

    她說，這次議會定期會，針對女消防員被騷擾的事件，她和林佩螢在自己座席上擺上標語，要求縣府和消防局正視該案處分失當，黃浴沂議員咆哮要她們撤下標語看板，言談中盡是對被騷擾者的不尊重，對「尊重」兩字陌生，一再秀下限。

    林佩螢指出，在自己的議事桌放上兩個手舉牌，是表達自己態度，只是她們兩個小女生的無聲抗議，黃浴沂作了一場「平權教育不能等」的示範，「為什麼不鎖門，是在引誘人家去看嗎？」好像是在教育社會「穿短裙被強暴、被性騷擾就是應該」，黃的言論無一不檢討被害者，「性別平權」不應該只是口號，也對這種開民主倒車行為深表遺憾。

    時代力量宜蘭黨部主委郭稟翰質疑黃浴沂，公然在議會歧視與霸凌被害的女消防員，這是什麼荒謬言論？要黃出來道歉，不道歉就罷免。網友也抨擊「就是有這種人，這個社會的歧視就永遠不會消失」、「爛死了，真的應該罷免掉」、「好噁心 我要吐了」、「到底在想什麼，實在匪夷所思」。

    林詩穎（左）、林佩螢在自己議事桌立起標語，聲援被性騷的女消防員，竟引來黃浴沂不滿。（取自林佩螢臉書）

    林詩穎（左）、林佩螢在自己議事桌立起標語，聲援被性騷的女消防員，竟引來黃浴沂不滿。（取自林佩螢臉書）

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