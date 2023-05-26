諷女消防員洗澡「不鎖門引誘人家看」 宜縣議員黃浴沂拒道歉

諷女消防員洗澡不鎖門引誘人家看！宜縣議員黃浴沂認沒有講錯，拒絕道歉。（記者游明金攝）

2023/05/26 11:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣一名女消防員在女用個人套房寢室洗澡後，裸身出浴室，被闖進的男消防員看光光，身心受創被迫離職。民進黨議員在議會聲援，國民黨議員黃浴沂竟諷「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，是要引誘人家去看的嗎？」時代力量抨擊是歧視性的言語霸凌，不道歉就要發動罷免。黃浴沂拒絕道歉，他說，自己沒有講錯，為什麼要道歉，時力要罷免就尊重他們。

時力嗆罷免 黃浴沂堅稱沒講錯為何要道歉

時代力量宜蘭黨部指出，黄浴沂在議會中作出最糟糕示範，身為宜蘭縣最高民意代表應該監督縣府，為縣民挺身主持正義，消弭歧視，但黃浴沂反而檢討受害者，倒果為因，扭曲是非，對此，時代力量宜蘭黨部嚴厲遣責，嚴正呼籲黃浴沂必須為自己的粗暴歧視與霸凌言論 公開道歉！

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時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰說：若黃浴沂議員不願意公開道歉，時代力量宜蘭黨部不排除發起罷免行動！不道歉，就罷免！

黃浴沂回應，他沒有不對，要道歉什麼？她（女消防員）不鎖門的意思是什麼？是會影響人家進去看啊？他講的有什麼不對，被人家看，看人家的，誰對或不對，這已經進入司法給司法處理。

黃浴沂反批，民進黨一直在消費被害人，在傷口撒鹽，這樣做對被害人有什麼幫助，他沒有講錯，為什麼要道歉？時代力量不了解情形，只聽一面之詞，要罷免，他表示尊重。

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