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    宜蘭藍議員酸女消防員「不鎖門引誘人看」 綠委痛斥：惡劣至極

    國民黨籍宜蘭縣議員黃浴沂質詢時，竟檢討被性騷的被害人，咆哮說「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」 （取自宜縣議會官網）

    國民黨籍宜蘭縣議員黃浴沂質詢時，竟檢討被性騷的被害人，咆哮說「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」 （取自宜縣議會官網）

    2023/05/26 11:34

    〔記者陳政宇／台北報導〕宜蘭縣一名女消防員沐後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看光，身心受創，事後因公傷假等問題遭刁難被迫離職。國民黨宜蘭縣議員黃浴沂竟稱，「給人家看不一定是對的，為什麼不鎖門，妳是要引誘人家去看的嗎？」對此，民進黨立委蘇巧慧今（26）日痛批，惡劣至極。

    民進黨立委洪申翰透過臉書表示，昨天看到兩位民進黨宜蘭縣議員林佩螢、林詩穎，在總質詢的時候，用手舉牌無聲聲援被偷窺的女性消防員，居然被國民黨的黃浴沂議員酸「不鎖門是要引誘人偷窺嗎？」、「被看的人不一定是對的」。

    「太扯！」洪申翰說，這起女性消防員被偷窺的事件發生在去年年底，但一直到今天，宜蘭縣消防局對於這件職場性騷擾的事件，仍然沒有妥善處置。宜蘭縣消防局不僅惡意擋假，懷疑被害人，更在協調會上說出「不至於遇到這個事情而搞到身心要住院」。

    對此，洪申翰呼籲，必須共同譴責宜蘭縣消防局和國民黨議員，如此輕蔑又帶有惡意的言論。在這種文化下，不知道還有多少人要擔心受怕，不僅要害怕受到性騷擾、性暴力，甚至對於為自己討公道，都還要遭受二次的、更嚴重的傷害。他並強調，地方議會也需要大家關注，很多烏漆抹黑的亂搞，在地方議會真的太離譜了，他持續為如此不公義的事件追查真相，讓宜蘭的性別平權，真正能走向正軌。

    蘇巧慧也表示，國民黨的邏輯向來是「中國軍機騷擾，都是台灣因為追求自由民主的錯」，「不買武器，中國就不會想打你」，沒想到國民黨這次真的把這個邏輯用在性騷擾事件上，「惡劣至極！」

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