藍智庫獻策侯友宜「重啟特偵組」 綠委：喜歡威權打壓異己？

國家政策研究基金會舉辦《國家新政，重返執政》啟航記者會，國家政策研究基金會召集人林祖嘉等人出席，針對各領域發表願景。（記者羅沛德攝）

2023/05/25 15:07

〔記者陳政宇／台北報導〕新北市長侯友宜正式參選總統，國民黨智庫國政基金會今（25）日召開記者會，說明包含「重啟特偵組」等政策方向。立院民進黨團幹事長鄭運鵬指出，特偵組是歷史的錯誤，台灣應信任現在不分政黨的司法與檢察體系，「特偵組」可能會吸引一些喜歡威權的人，難道侯友宜喜歡和國民黨配合打壓異己的特偵組？

國政基金會今日召開「國家新政，重返執政」啟航記者會，智庫執行長柯志恩表示，國民黨智庫未來會與侯友宜團隊結合，提出更符合國人期待的政策，10月也將成立侯友宜國政顧問團隊。內政法制組召集人高思博提到，很多詐騙集團背後有政治人物袒護，應重啟特偵組，制定《吹哨者保護法》，確保政治人物不會與黑道掛勾。

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針對侯友宜宣示打擊犯罪、以及國政基金會的「重啟特偵組」主張，鄭運鵬受訪表示，「特偵組是歷史的產物，也是歷史的錯誤」，2016年廢除至今已過多年，現在的檢調、法院系統已無政黨差別，沒有因為特定職務而「特別不辦」或「辦重一點」，台灣應尊重現在的檢調與法院體系。

他指出，特偵組具有「特定組別辦特定對象」的問題，反而造成檢察官被濫權施壓，尤其2014年時任檢察總長黃世銘，在特偵組所辦的案子就和前總統馬英九共謀犯罪，並因此被判刑。據此，特偵組不僅沒有必要，也不應該恢復，顯然侯友宜對這些背景不了解，還濫開支票。

鄭運鵬質疑，若侯友宜把恢復特偵組作為政策，2014年黃世銘和馬英九發生洩密濫權時，侯友宜時任新北市副市長且具備警政經驗，當時是否講過什麼話、或提出任何質疑性要求，「還是你喜歡的特偵組，就是和國民黨配合打壓異己、打壓別的政黨？吃案和雙重標準，一向是侯友宜最大的問題」。

鄭運鵬強調，特偵組的概念可能會吸引一些喜歡威權的人，但已經過了時代的必要性，台灣回歸現在的檢調與法院系統公正辦理即可，應信任現在的機制。

民進黨團副幹事長洪申翰說，現在傳出侯友宜要以「打擊犯罪」作為大選主軸，黨團當然尊重，但要提醒侯最該先打擊的是國民黨內部的犯罪，各地提名的多位候選人或現任首長，都處於犯罪案件的偵辦過程，「侯友宜如果要打擊，應該先打擊朱立倫口中的這些牛鬼蛇神」。

洪呼籲，侯第一波打擊的對象，不能對自己黨內的牛鬼蛇神輕輕放過，否則正義形象很快會被大眾看破手腳。

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