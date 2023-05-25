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    新北市議員戴湘儀稱裝太陽能板害漏水 綠批侯友宜子弟兵搞烏龍

    國民黨新北市議員戴湘儀日前質詢指新莊區豐年國民小學因應「班班有冷氣」政策，安裝太陽能供電板導致屋頂漏水。綠營立委吳秉叡、議員蘇巧慧及翁震州齊批，屋頂漏水是因天溝年久失修，稱朱立倫、侯友宜子弟兵搞大大烏龍。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

    國民黨新北市議員戴湘儀日前質詢指新莊區豐年國民小學因應「班班有冷氣」政策，安裝太陽能供電板導致屋頂漏水。綠營立委吳秉叡、議員蘇巧慧及翁震州齊批，屋頂漏水是因天溝年久失修，稱朱立倫、侯友宜子弟兵搞大大烏龍。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

    2023/05/25 17:12

    〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨新北市議員戴湘儀日前議會質詢指稱，新莊區豐年國民小學因應時任行政院長2020年的「班班有冷氣」政策，安裝太陽能供電板造成屋頂漏水。民進黨新北市立法委員吳秉叡、蘇巧慧及新北市議員翁震州今齊批，屋頂漏水是因天溝年久失修，朱立倫、侯友宜的子弟兵先後搞出大烏龍；戴湘儀則反指翁混淆視聽，要求向學校道歉，並建議中央成立「漏水國家隊」

    議員翁震州今天在臉書發文表示，戴湘儀指控「班班有冷氣」的太陽能板造成學校漏水，教育部向豐年國小查證後發現，漏水原因是斜屋頂天溝年久失修；桃園市議員凌濤日前指控冷氣失火，被教育部打臉是旁邊的風扇，質疑「國民黨的議員為何愛造謠？」

    立委蘇巧慧也質疑，2020年10月，新北市長侯友宜曾公開感謝行政院從「前瞻計畫2.0」出資33.5億補助，如今為了選舉，朱立倫和侯友宜的子弟兵先後出來扭曲事實，結果先後被狠狠打臉。

    立委吳秉叡則在臉書指出，上月他邀集教育部及相關單位到豐年國小會勘，並爭取預算，漏水根本問題為天溝、老虎窗部份老舊引起，並非裝設太陽能板導致；施工廠商跟監工一直都是由新北市府負責，若真如戴所言，就代表新北府教育局、經發局發包與監督不周，「哪有地方政府搞砸了工作，卻反過來怪中央政府出錢推動政策的道理」。

    針對新北綠營的質疑，議員戴湘儀提供會勘照片指稱，造謠的是該蘇系議員，事實與證據攤在眼前，明明是不同棟樓的屋頂處，翁震州卻意圖帶風向，試圖掩蓋政院政策做半套、承包廠商施工品質不佳導致漏水。

    戴湘儀表示，新北市多所學校因太陽能板施工導致漏水情況相當嚴重，她與服務團隊會勘確實發現，先前為完成「班班有冷氣」政績，在前院長蘇貞昌的要求下，地方政府承受列管壓力，短時間內著急招商，承包商良莠不齊、施工品質不佳，導致斜屋頂漏水，間接破壞了學校的設備與建設。

    戴湘儀說，翁為了替蘇解套，沒搞清楚狀況，就急著在臉書上造謠抹黑，試圖用校方不同棟樓的斜屋頂照片以假亂真、混淆視聽，要求翁跟校方道歉，奉勸民進黨拿出引以為傲的民主DNA，建議中央成立「漏水國家隊」，來因應自己施政疏失，因為不只這不是個案，早在去年桃園就有案例。

    民進黨立委吳秉叡、新北市議員蘇巧慧及翁震州今齊批，新莊區豐年國小屋頂漏水是因天溝年久失修；國民黨新北市議員戴湘儀則反指翁混淆視聽，要求向學校道歉，並建議中央成立「漏水國家隊」。（戴湘儀服務處提供）

    民進黨立委吳秉叡、新北市議員蘇巧慧及翁震州今齊批，新莊區豐年國小屋頂漏水是因天溝年久失修；國民黨新北市議員戴湘儀則反指翁混淆視聽，要求向學校道歉，並建議中央成立「漏水國家隊」。（戴湘儀服務處提供）

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