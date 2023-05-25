4邦交國為台灣WHA發聲 諾魯肯定疫情控制是世界最成功案例

世衛行動團在24日舉辦座談會，邀請友邦齊聚一堂，共同探討彼此關心的醫衛議題。（衛福部提供）

2023/05/25 14:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國雖遭中國政治打壓而未能接獲世界衛生大會（WHA）邀請，但許多邦交國和友善國家都為台灣發聲，4友邦陸續為台灣發聲，我國位在太平洋的友邦諾魯更盛讚台灣在武漢肺炎疫情期間傑出的因應及控制疫情的方式，是全世界最成功的案例之一。

世衛行動團在日內瓦已經來到第5天，昨天（24日）行動團特別舉辦座談會，邀請友邦齊聚一堂，共同探討彼此關心的醫衛議題。立委陳靜敏、鄭正鈐、陳瑩（Ying Chen）與賴香伶也一同出席，感謝友邦為台灣發出正義之聲。

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衛福部表示，在WHA開議後的5月21日、5月22日兩天，貝里斯、諾魯、馬紹爾、史瓦帝尼等國紛紛站出來，替台灣仗義執言，衛福部也整理並節錄友邦的發言。

貝里斯衛生部長 伯納（Kevin Bernard）：

台灣是個擁有2350萬人口並充滿活力之民主政體，其已為全球健康做出重大貢獻，包括疫苗及醫療技術之開發。

台灣之健保體制在全球評比中名列前茅，並因其應處COVID-19有成而廣受讚譽。

倘若我們要認真「促進全民健康」，則必須具有包容性，而此等包容性合作亦是成功遏止未來任何流行病的關鍵。（節錄翻譯）

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諾魯衛生部長 Timothy John Ika

台灣在疫情期間傑出的因應及控制疫情的方式，是全世界最成功的案例之一，此一表現也受國際社會承認及讚賞。

台灣對醫療照護的承諾及領導力並非新鮮事，台灣對抗非傳染性疾病處於全球領先地位，也擁有世界上最佳的公衛照護系統之一。

將台灣納入WHO的所有會議、機制及活動係當務之急。持續排除台灣，對台灣內部疾病管制網絡造成威脅，相應也使全球、區域及公共衛生網絡中產生缺口，損害全球疾病預防的努力及世界安全。（節錄翻譯）

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馬紹爾群島共和國衛生部長 貝將 （Joe Bejang）

世界衛生組織實應承認，台灣2300萬人民與全人類均同享參與全球健康安全體系的權利，以彰顯該組織的願景。

世界衛生組織必須將「人」置於首位，而非政治。確保每個人的基本健康權，需要世界衛生組織與所有夥伴的有效合作。

基於全球永續發展目標（SDGs）精神，任何國家都不應被遺漏，尤其是已在全球公衛領域取得長足進步、並提供實質貢獻之台灣同胞。（節錄翻譯）

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史瓦帝尼衛生部長 恩蔻希（Lizzie Nkosi）

台灣因政治考量被排除在WHA之外，實已阻礙台灣接受WHO的協助、以及其為全球公衛做出貢獻的機會。

世界衛生組織主責協調全球衛生事務，確保所有利益相關者都能參與是非常重要的事，特別是對全球公共衛生做出重大貢獻的台灣。（節錄翻譯）

衛福部表示，友邦在WHA的正義之聲，圍繞著同樣一個主題「WHA有台灣的加入，絕對能夠對全球醫衛做出巨大貢獻」。

世衛行動團在24日舉辦座談會，邀請友邦齊聚一堂，共同探討彼此關心的醫衛議題。（衛福部提供）

世衛行動團在24日舉辦座談會，邀請友邦齊聚一堂，共同探討彼此關心的醫衛議題。（衛福部提供）

世衛行動團在24日舉辦座談會，邀請友邦齊聚一堂，共同探討彼此關心的醫衛議題。（衛福部提供）

世衛行動團在24日舉辦座談會，邀請友邦齊聚一堂，共同探討彼此關心的醫衛議題。（衛福部提供）

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