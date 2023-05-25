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    議員羅美文提「勞權三支箭」 楊文科：指示團隊加強辦理

    勞動黨新竹縣議員羅美文今（25日）在議會質詢時，針對勞工權益提出「勞權三支箭」，要求扎根勞權教育、提升資方遵法意識以及強化勞檢。 （記者廖雪茹攝）

    勞動黨新竹縣議員羅美文今（25日）在議會質詢時，針對勞工權益提出「勞權三支箭」，要求扎根勞權教育、提升資方遵法意識以及強化勞檢。 （記者廖雪茹攝）

    2023/05/25 14:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動黨新竹縣議員羅美文今（25日）在議會質詢時，針對勞工權益提出「勞權三支箭」，要求扎根勞權教育、提升資方遵法意識以及強化勞檢；新竹縣長楊文科對此表示認同，指示縣府團隊加強辦理。

    羅美文質詢提出「勞權三支箭」，第一要求扎根勞權教育，如勞權教育比照新北市的成功案例實行、高中職勞權教育要符合建立集體勞權意識的方針等。第二則是提升資方遵法意識，在商業登記前必須考核，提高微型與中小企業的遵法能力。第三為強化勞檢，要求縣府應設立勞動檢查科、勞檢次數與處分率要達標、勞檢員提升到10人、大型業者違法罰則從嚴、未限期改善者連續裁罰等等。

    他指出，110年度新竹縣總受檢場次為954場，處分率只有5.77%，罰鍰302萬元，勞檢量能不足，應增加勞檢員人數到每3萬人有1名勞檢員的比例。

    楊文科答覆指出，贊同「勞權三支箭」的訴求，勞工處會找相關專家學者擔任講師，並提供教育局在推動國中、高中的勞權教育時參考。再來，縣府在宣導勞動法令時也會透過相關部門，向辦理工商登記者或微型、中小企業提供資料，要求遵守勞動法規。至於強化勞檢，確實人力不足，但在勞檢員編制上會想辦法呈報中央增加員額。

    另外，111年度勞動檢查的一般檢查954件、申訴檢查419件，是因受疫情影響而減少，這是過渡時期，但只要是申訴案件，勞工處會用最快速度處理。大型業者違法罰則從嚴，以及未限期改善者連續裁罰，縣府會研議、參考可行方式。

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